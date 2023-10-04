ليفربول يتحرك بشكل مفاجئ نحو خليفة محمد صلاح.. لماذا يبحث عن بديل؟

لن يكون ليفربول في مأمن من رحيل محمد صلاح، رغم امتلاك الفرعون المصري عقدًا ساريًا حتى 2025، إلى جانب انتهاء الميركاتو الصيفي، وإغلاق ملف انتقاله إلى اتحاد جدة، إلا أن إدارة «الريدز» لاتزال تبحث عن منقذ لرحيل نجم منتخب مصر.

ليفربول يبدأ رحلة البحث عن خليفة محمد صلاح

ليفربول يبحث عن منقذ للفريق، قادر على خلافة محمد صلاح، وتقديم الأدوار ذاتها دون أن يشعر الألماني يورجن كلوب بخلل في منظومته، حال رحيل الفرعون المصري، الذي بات محتملًا بشكل كبير، في ظل اهتمام عدد من أندية العالم، وعلى رأسها اتحاد جدة.

نيتو مهاجم ولفرهامتون، يعد الخيار الأول في حسابات يورجن كلوب، الذي يحاول تحصين صفوفه من أزمة قد تحدث، بعد رحيل محمد صلاح عن صفوف الفريق الإنجليزي، في ظل تمسك اتحاد جدة بالحصول على خدماته، باعتباره جزء من القوة التهديفية والهجومية للريدز.

مهاجم ولفرهامتون على رادار ليفربول

منذ ارتباط اسم محمد صلاح بالرحيل، لكن إدارة الريدز ليست سعيدة بمطالب ولفرهامتون المالية، لذلك بدأت الإدارة في مفاوضات مبكرة، للوقوف على إمكانية تقليل السعر، والحصول على اللاعب في ميركاتو يناير.

يبدو أن الفراغ الذي سيتركه صلاح سيحتاج إلى أكثر من صفقة لسده، لذلك يسير ليفربول في أكثر من اتجاه، ليتحرك نحو كييزا لاعب يوفنتوس ومستقبله، لذلك من غير المرجح أن يتركه البيانكونيري يذهب دون أن يحقق الاستفادة المالية الكاملة، إذ تبلغ قيمته السوقية في الوقت الحالي أكثر من 40 مليون دولار.

صحيفة «ليفربول إيكو» البريطانية، ترى أنه من غير المحتمل أن يتمكن كييزا أو نيتو من مطابقة تأثير محمد صلاح مع ليفربول، رغم أنهما يمتلكان لكن الجودة التي قد تمكنهما من الذهاب بعيدًا.

تمتع نيتو ببداية استثنائية مع ولفرهامتون، في الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي، إذ سجل هدفًا ومنح زملائه 4 تمريرات حاسمة، في 7 مباريات حتى تلك اللحظة، لذلك سيكون رحيله منتصف الموسم مهمة صعبة، خاصة أنه عقده ينتهي في يونيو 2027.

أما كييزا كان أكثر قوة أمام المرمى هذا الموسم، إذ ظهر في 7 مباريات بالدوري الإيطالي، سجل 4 مرات وقدم تمريرة حاسمة، وينتهي عقده مع البيانكونيري في يونيو 2025.