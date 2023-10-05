إنجازات الرئيس.. الجامعة الأهلية منارة تعليمية على أرض بني سويف

يشهد الصعيد بصفة عامة ومحافظة بني سويف بصفة خاصة، اهتماما كبيرا من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، حيث كان للمحافظة نصيب كبير من إنشاء المشروعات العملاقة التنموية والخدمية على أرض المحافظة.

جامعة بني سويف الأهلية

وتأتي من أهم تلك المشروعات، جامعة بني سويف الأهلية التي تأتي ضمن الجامعات التي أنشأتها الدولة ضمن خطة التوسع في إنشاء الجامعات الأهلية وخدمة الطلاب، بعدما وجه الرئيس السيسي بإنشائها داخل عدد من المحافظات، ومن بينها محافظة بني سويف، حيث افتتح الرئيس السيسي، جامعة بني سويف الأهلية، عبد الفيديو كونفرانس، ضمن الافتتاحات التي شهدتها المحافظة.

جامعة بني سويف الأهلية 12 كلية و19 برنامجًا دراسيًا

وأنشئت الجامعة الأهلية في بني سويف، بأحدث الإمكانات على مساحة 42 فدانا وذلك بالمقر المخصص لها بمجمع 330 فدانا بشرق النيل بتكلفة إجمالية بلغت 3.7 مليارات جنيه في مرحلتها الأولى، بعد تجهيزها وفق مواصفات الجامعات الذكية والتخصصات العلمية الحديثة للجامعة، حيث تحتوي على معامل وقاعات تدريس مزودة بأحدث الإمكانات لطرق التدريس، وتحتوي الجامعة على 12 كلية مختلفة، وتضم 19 برنامجًا دراسيًا في عدة تخصصات علمية حديثة، تواكب احتياجات سوق العمل.

كليات جامعة بني سويف الأهلية

وتتضمن المرحلة الأولى إنشاء كليات الطب البشري، والعلاج الطبيعي، والهندسة والتكنولوجيا المتقدمة، والعلوم الإدارية الرقمية، واللغات والعلوم الإنسانية، وكلية الإعلام الرقمي وفنون الاتصال، وكلية تنمية الثروة الحيوانية والتصنيع الغذائي، وكلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء بالإضافة إلى إنشاء مراكز بحثية متطورة.

برامج جامعة بني سويف الأهلية

وتضم برامج الجامعة الأهلية التخصصات وهي الطب «برنامج الطب والجراحة»، وكلية طب الفم والأسنان «برنامج طب وجراحة الفم والأسنان، وكلية العلاج الطبيعي برنامج «العلاج الطبيعي»، وكلية الهندسة «برنامج الطاقة الجديدة والمستدامة» و«برنامج التصميم المعماري والعمارة الرقمية»، وكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي «برنامج الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات وبرنامج هندسة الأمن السيبراني وبرنامج المعلوماتية الطبية»، وكلية العلوم «برنامج علوم المواد وتكنولوجيا النانو، وكلية الإعلام برنامج الإنتاج التليفزيوني والسينمائي»، وكلية التجارة «برنامج نظم ومعلومات الأعمال»، وكلية الآداب «برنامج علم النفس الإكلينيكي وبرنامج المساحة والخرائط ونظم المعلومات،» والتمريض، وكلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء «برنامج العلوم التطبيقية للفضاء والملاحة».

رئيس الجامعة: السيسي يولي اهتمامًا بالمشروعات التعليم

من جانبه أكد الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، والقائم بأعمال رئيس الجامعة الأهلية، في تصريحات لـ«الوطن» إن الجامعة الأهلية حكومية بمصاريف لا تهدف إلى الربح تشمل القطاع الطبي والعلوم الإنسانية والعلوم التطبيقية والقطاعات العلمية وهناك برامج بينية في أكثر من تخصص لتلبية سوق العمل محليًا وإقليميًا وعالميًا، مشيدًا بالدعم والاهتمام الرئاسي الذي يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، للمشروعات القومية في قطاع التعليم العالي، الذي كان له أثر كبير في إسراع خطى إنجازها.