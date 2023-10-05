إنجازات 10 سنوات.. أبرز الاستثمارات في قطاع البترول والغاز الطبيعي

منذ بداية عام 2014، حققت الدولة المصرية في قطاع البترول والغاز الطبيعي، العديد من النجاحات والتطورات وأصلحت العديد من المشكلات التي حدثت قبل عام 2014، إذ تحولت من دولة لم يكن لها وجود على خريطة الدول المنتجة والمصدرة، إلى دولة تقيم العديد من المشروعات في قطاع البترول والغاز والبتروكيماويات، بجانب إعادة استئناف التصدير للمواد البترولية مرة أخرى.

34 مليار دولار لزيادة إنتاج الغاز والبترول

ووضعت الدولة العديد من الاستثمارات في العديد من المشروعات المنفذة، ومنها البحث والإنتاج عن الغاز الطبيعي والبترول باستثمارات 34 مليار دولار بواقع 594 مليار جنيه، ومن أبرز هذه المشروعات هو حقل ظهر الذي كان بمثابة «وش الخير».

وكذلك تنفيذ شبكات نقل زيت خام ومنتجات وغاز، باستثمارات 1.6 مليار دولار، بحوالي 28 مليار جنيه، ومن أبرز هذه المشروعات خط غاز التبين وغيرها، وكذلك تنمية وإنشاء الموانئ، باستثمارات 1.1 مليار دولار، بواقع 15.2 مليار جنيه ومن أبرزها مينا سوميد والحمراء، وفق كتاب «حكاية وطن».

اهتمام بمشروعات التكرير والبتروكيماويات

وكانت هذه المشروعات بمثابة طوق النجاة لقطاع البترول والغاز الطبيعي للنهوض مرة أخرى وتحقيق عائد اقتصادي، وكان لمشروعات التكرير والتصنيع دور كبير حيث تم استثمار 5.3 مليار دولار في المشروعات ومن أبرزها مجمع إنتاج البنزين في أسيوط، بجانب البتروكيماويات باستثمارات 4 مليارات دولار ومن أبرزها مجمع إنتاج الإثيلين «إيثيدكو»، ومشروعات الطاقة التخزينية باستثمارات بلغت 400 مليون دولار ومن أبرزها مستودعات ميناء الحمراء.

وكانت للمشروعات التي تهم المواطنين بشكل مباشر أهمية كبرى لدى الدولة للعمل عليها، ومن أبرزها توصيل الغاز الطبيعي للمنازل والقرى، وذلك بتكاليف بلغت 202 مليار دولار خلال 10 سنوات، وكذلك محطات تحويل وتموين السيارات باستثمارات 654 مليون دولار ومن أبرزها محطات شركة غازتك وكارجاس لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي وتموينها.

كما اهتمت الوزارة بمحطات خدمة وتموين السيارات بالبنزين، باستثمارات 365 مليون دولار، خاصة وأن الوزارة عملت على عدد من المحطات المتكاملة التي تحتوي على جميع أنواع الوقود للسيارات.