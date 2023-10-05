افتتح اللواء أحمد راشد محافظ الجيز،ة وحدة العناية المركزة بمستشفى أبو النمرس المركزي، وذلك لتقديم خدماتها لحوالي مليون مواطن من قرى المركز، بالإضافة لمتابعة الأعمال الإنشائية لمبنى الغسيل الكلوي الجديد، ليكون إضافة للمنظومة الصحية بالمركز.

10 معلومات عن وحدة العناية المركزة بمستشفى أبو النمرس المركزي

1- افتتاح الوحدة يأتي ضمن أعمال التطوير التي تشهدها المنظومة الصحية بالمحافظة، والتي تضمنت إنشاء ورفع كفاءة العديد من المستشفيات والوحدات الصحية بالمحافظة.

2- مد المستشفيات بالعديد من الأجهزة الطبية والاحتياجات اللازمة، لتقديم خدمات الرعاية الصحية للمواطنين.

3- تضم أجهزة أساسية لكل سرير «تنفس إصطناعي، وشاشات» لمتابعة المرضى.

4- تضم أجهزة مضخة المحاليل.

5- تضم أجهزة سرنجة المحاليل، بالإضافة إلى 8 أسرة كهربائية للمرضى يتحكم فيه المريض والممرض.

6- تضم أجهزة معاونة أخر،ى مثل أجهزة شفط كهربائية، وجهاز صدمات القلب، ورسم قلب ومراتب هوائية.

7- تضم سرير مجهز بالكامل للعزل، بتكلفه إجمالية تصل إلى 8 ملايين جنيه.

8- المستشفى مكون من 5 أدوار.

9- توجيه شركة مياه الشرب والصرف الصحي بتنفيذ وصلات المياه اللازمة، لاستكمال أعمال التشطيبات الخاصه بمبنى الغسيل الكلوي، ليدخل الخدمة في أسرع وقت ممكن.

10- تكليف شركة الكهرباء بإنهاء الأعمال الخاصة بالمحول الكهربائي الخاص بالمبنى.