رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

محافظ القليوبية يضبط حالة بناء مخالف بـ«بنها» خلال جولة ميدانية

كتب:

حسن صالح
05:05 م | الخميس 05 أكتوبر 2023
جولة محافظ القليوبية

جولة محافظ القليوبية

ضبط اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، حالة بناء مخالفة بتقسيم الزهور خلال جولة ميدانية بمدينة بنها، حيث قرر رفع ومصادرة التشوينات والمعدات المستخدمة تمهيدًا لإزالتها كليًا.

لن يسمح بأي مخالفة بناء

وأكد محافظ القليوبية في بيان، أنه لن يسمح بأي مخالفة بناء في المنطقة أو أي من مدن ومناطق المحافظة، مشيرًا إلى أن القانون سيتم تطبيقه على الجميع، وعدم التهاون في إزالة مخالفات البناء وإيقاف أي أعمال بناء مخالف بنطاق القرى والمدن والتحفظ على الأدوات المستخدمة في الأعمال.

جاء ذلك خلال جولة ميدانية بمدينة بنها حيث شدد محافظ القليوبية على وقف حالة بناء بالطابق السابع على مساحة 300 متر بمنطقة تقسيم الزهور بمدينة بنها، حيث تم ضبط تشوينات البناء والمعدات ورفعها والتحفظ عليها ومصادرتها وإصدار قرار إزالة للمخالفة تمهيدًا لإزالتها بشكل كلي تنفيذًا للقانون وتحقيق الردع العام ومنع أي مخالفة في المنطقة 

جاهزية الوحدات المحلية للتصدي الفوري للمخالفات 

وشدد «الهجّان» على ضرورة جاهزية الوحدات المحلية، بالتعاون مع الأجهزة المعنية للتصدي الفوري بكل حزم، لأي حالات شروع بالتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، إضافة إلى حالات البناء بالمخالفة للقوانين المنظمة.

اقرأ المزيد:

محافظ القليوبية يوجه بتوعية الطلاب بالمشروعات القومية وخطورة التغيرات المناخية

محافظ القليوبية يشهد الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف

محافظ القليوبية يبحث مع تجار الجملة وأصحاب السلاسل آليات ضبط الأسعار

محافظ القليوبية يتفقد أعمال إنشاء المرحلة الثالثة بممشى أهل مصر في بنها

محافظ القليوبية: توحيد الرؤية البصرية شرطا لمنح تراخيص الإعلانات بالشوارع

محافظ القليوبية: حياة كريمة نفذت 770 مشروعا بتكلفة 7 مليارات جنيه

محافظ القليوبية: خطة متكاملة لمواجهة الأمطار والسيول وتفعيل غرف العمليات

محافظ القليوبية: حصر أراضي أملاك الدولة المستردة لتنفيذ مشروعات تنموية

محافظ القليوبية يتفقد ويفتتح عددا من المدارس بالعبور وشبرا الخيمة

محافظ القليوبية يعلن انطلاق نسخة جديدة لمعرض «أهلا مدارس» بمراكز الشباب