محافظ القليوبية يضبط حالة بناء مخالف بـ«بنها» خلال جولة ميدانية

ضبط اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، حالة بناء مخالفة بتقسيم الزهور خلال جولة ميدانية بمدينة بنها، حيث قرر رفع ومصادرة التشوينات والمعدات المستخدمة تمهيدًا لإزالتها كليًا.

لن يسمح بأي مخالفة بناء

وأكد محافظ القليوبية في بيان، أنه لن يسمح بأي مخالفة بناء في المنطقة أو أي من مدن ومناطق المحافظة، مشيرًا إلى أن القانون سيتم تطبيقه على الجميع، وعدم التهاون في إزالة مخالفات البناء وإيقاف أي أعمال بناء مخالف بنطاق القرى والمدن والتحفظ على الأدوات المستخدمة في الأعمال.

جاء ذلك خلال جولة ميدانية بمدينة بنها حيث شدد محافظ القليوبية على وقف حالة بناء بالطابق السابع على مساحة 300 متر بمنطقة تقسيم الزهور بمدينة بنها، حيث تم ضبط تشوينات البناء والمعدات ورفعها والتحفظ عليها ومصادرتها وإصدار قرار إزالة للمخالفة تمهيدًا لإزالتها بشكل كلي تنفيذًا للقانون وتحقيق الردع العام ومنع أي مخالفة في المنطقة

جاهزية الوحدات المحلية للتصدي الفوري للمخالفات

وشدد «الهجّان» على ضرورة جاهزية الوحدات المحلية، بالتعاون مع الأجهزة المعنية للتصدي الفوري بكل حزم، لأي حالات شروع بالتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، إضافة إلى حالات البناء بالمخالفة للقوانين المنظمة.