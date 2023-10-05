حزب الغد يقيم مؤتمره الثاني لدعم الرئيس السيسي السبت المقبل

يقيم حزب الغد برئاسة المهندس موسى مصطفى موسى، رئيس الحزب ورئيس مجلس القبائل المصرية والعربية مؤتمره الثاني؛ لدعم ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية مقبلة.

دعم الرئيس السيسي

وأوضح الحزب في بيان، أن المؤتمر يسبقه وقفه تأييد شعبية للرئيس السيسي أمام المقر المركزي للحزب بشارع صبري أبو علم بوسط القاهرة وحتى ميدان طلعت حرب، يشارك في وقفه التأييد أعضاء وقيادات مجلس القبائل المصرية والعربية وقيادات وأعضاء الحزب.

وأشار الحزب إلى أن الوقفة تبدأ في تمام الثانية ظهر السبت 7 أكتوبر، يليها المؤتمر الثاني والذى يقام بمقر حزب الغد المركزي.

وتابع الحزب: يبدأ المؤتمر بالسلام الجمهوري، وبتكريم رئيس الغد بعض قيادات القوات المسلحة الذين شاركوا في حرب أكتوبر 73 وبعض أسماء شهداء حرب أكتوبر بمناسبة اليوبيل الذهبي لذكرى الانتصار العظيم ذكرى مرور 50 عاما على الانتصار العظيم، كما يكرم رئيس الغد بعض قيادات الشرطة وأسماء شهداء الشرطة المصرية، بالدروع وشهادات التقدير والميداليات التذكارية.

مؤتمر حزب الغد لتأييد الرئيس السيسي

وأشار الحزب إلى أن فعاليات المؤتمر بعد التكريم مباشرة، تبدأ بكلمة المهندس موسى مصطفى موسى ولفيف من قيادات القبائل وقيادات حزب الغد عن أهمية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالنزول على رغبة المصريين والترشح لفترة رئاسية جديدة استكمالًا للمرحلة الانتقالية لثورة 30 يونيو 2013 وقرار الرئيس بتحمل المسؤولية مجددًا.