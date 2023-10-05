«القبائل العربية»: سيناء تعيش عصرها الذهبي في عهد الرئيس السيسي

قال علي فريج، رئيس مجلس شيوخ القبائل العربية، إن سيناء تعيش عصرها الذهبي في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، إذ كانت معزولة بصورة كاملة عن الوادي بحكم القوانين التي كانت متواجدة، فضلا عن عدم وجود كباري أو أنفاق أو مشروعات تنموية.

الانتهاء من عزلة سيناء بالكامل

وأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أنه جرى الانتهاء من عزلة سيناء بالكامل بعد قيام الرئيس عبد الفتاح السيسي بإنشاء نفقين، الأول بالإسماعيلية والآخر في بورسعيد، وأصبح العبور لسيناء يسير وسهل، ويجرى خلال من 3 إلى 4 دقائق، بعد الاعتماد على المعديات التي تستغرق 4 أو 5 ساعات وأحيانا المبيت لليوم الثاني من أجل العبور، وهذا إنجاز كبير للغاية.

وأشار إلى أن محاور التنمية على أرض سيناء لم يحلم أحد بها، إذ جرى صرف ما يعادل 66 مليار جنيه على مشروعات البنية التحتية وتطوير المستشفيات ومشروعات الماء وغيرها.