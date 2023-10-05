آخر موعد لتقديم أوراق الترشح بالانتخابات الرئاسية

انتهى اليوم الأول من تلقي طلبات الترشح لانتخابات الرئاسة، إذ أغلقت الهيئة الوطنية للانتخابات، في تمام الساعة الخامسة من مساء الخميس، ولم يتقدم أحد بأوراقه في أول يوم من عمل اللجنة.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، آخر موعد لتلقي طلبات الترشح للانتخابات الرئاسية وهي كما يلي:

آخر موعد لتلقي طلبات الترشح للرئاسة

آخر موعد لتلقي طلبات الترشيح للانتخابات الرئاسية، يوم 14 أكتوبر الجاري، حيث يستمر لمدة 10 أيام.

ويجري تلقي طلبات الترشح للانتخابات الرئاسية يوميا، وفي العطلات الرسمية، من التاسعة صباحا حتى الخامسة مساء، عدا اليوم الأخير يغلق في الثانية ظهرا.

قال المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إن اللجنة لم تتلقى أي طلبات اليوم، ولم يتقدم أحد من بين المرشحين المحتملين بأوراق ترشحه حتى الآن.

موعد الانتخابات الرئاسية

وأصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات، قرارا بتشكيل لجنة لتلقى وفحص أوراق المرشحين للانتخابات الرئاسية المقرر انعقادها في شهر ديسمبر المقبل وفق المعلن عنه.