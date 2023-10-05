رمضان عبدالمعز: لا توجد عائلة بمصر ليس فيها جندي أو ضابط في الجيش

قال الشيخ الشحات العزازي، من علماء الأزهر الشريف، إن من أوائل أسباب نصر أكتوبر المجيد، هو أن الجبهة الداخلية ليس فيها إلا مصر، وكل الغاية كانت نصرة الوطن واسترداد الأرض والعرض والكرامة.

راية واحدة

أضاف خلال حلقة برنامج «لعلهم يفقهون»، المذاع عبر فضائية «dmc»، أن الجميع كان تحت راية واحدة والتف الجميع حولها كل في مكان، وكل غايتهم تحرير الأرض.

معركة شرسة مع الإرهاب

أكد الداعية الإسلامي الشيخ رمضان عبدالمعز، أن الفترة الماضية خاض الجيش المصري خلالها معركة شرسة في سيناء ضد الإرهاب، مشيرًا إلى أنه لا يوجد عائلة في مصر ليس فيها جندي أو ضابط في الجيش.

وتابع أن من التحق بالجيش قبل 1967، لم ينهي خدمته إلا في 1974، أي سبع سنوات خدمة، موضحًا أن الأمهات صبرن على غياب أبنائهن وتحملن كثيرًا وكذلك الزوجات والبنات اللاتي تحملن فراق الزوج والأب، فهم من رفعوا راية مصر قبل الحرب.