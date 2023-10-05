الكرملين: بوتين وجروسي يشهدان تسليم الوقود لمحطة نووية في بنجلاديش

أعلنت الرئاسة الروسية «الكرملين» اليوم الخميس، أن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل جروسي، سيشارك إلى جانب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في حفل تسليم الوقود النووي الروسي إلى محطة «روبور» للطاقة النووية في بنجلادش.

مشاركة بوتين في حفل تسليم الوقود النووي الروسي

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، ديمتري بيسكوف، في تصريح صحفي اليوم الخميس، إن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل جروسي، سيشارك إلى جانب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في حفل تسليم الوقود النووي الروسي إلى هذه المحطة.

تنفيذ المشروع تحت إشراف وكالة الطاقة الذرية

وتابع «بيسكوف» أنه بالإضافة إلى الرئيس بوتين وجروسي، سيشارك أيضاً المدير العام لمؤسسة «روساتوم»، ألكسي ليخاتشوف، ووزير العلوم والتكنولوجيا في بنجلاديش، ومدير الإنشاءات بمحطة «روبور»، مشيراً إلى أنه يتم تنفيذ هذا المشروع تحت الإشراف الدقيق للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وأضاف «بيسكوف» أن الاحتفال الرسمي بتسليم الوقود النووي إلى الوحدة الأولى لمحطة «روبور» للطاقة النووية، يُعد حدثاً في غاية الأهمية، حيث تواصل روسيا عبر مؤسسة «روساتوم» إنجاز مشاريع ضخمة لبناء منشآت للاستخدام السلمي للطاقة النووية في البلدان الأجنبية.

وبدوره، قال المدير العام لمؤسسة «روساتوم» الحكومية الروسية، أليكسي ليخاتشيوف، إن روسيا وبنجلاديش استطاعتا تجاوز الصعوبات الناتجة عن الجائحة والعقوبات غير المسبوقة في مشروع محطة «روبور» للطاقة النووية.