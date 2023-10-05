محافظ الغربية: خطة محكمة للرقابة على الأسواق وتوفير السلع بأسعار مخفضة

وضعت محافظة الغربية عدة إجراءات من شأنها توفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين، وذلك تنفيذ لتوجيهات مجلس الوزراء بشأن توفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين والعمل على محاربة احتكار السلع الغذائية ومواجهة كافة صور الغش التجاري.

توفير كافة السلع الغذائية

قال الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، إن المحافظة بجميع الجهات المعنية، وضعت خطة عمل من شأنها الرقابة على الأسواق وتوفير كافة السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين والعمل على محاربة احتكار السلع الغذائية، ذلك تنفيذا لتوجيهات مجلس الوزراء، بخصوص المتابعة المستمرة على الأسواق، وتوفير كافة السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين والعمل على محاربة احتكارها.

وأشار محافظ الغربية لـ«الوطن» إلى أن الإجراءات التي اتخذتها المحافظة تتضمن فتح منافذ ومعارض لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين وذلك في مختلف مدن ومراكز وقرى المحافظة، وتم العمل على فتح 8 منافذ لبيع السلع الغذائية في 8 مراكز المحافظة، ومنها 6 منافذ اليوم بـ6 مراكز بالمحافظة.

الحملات التموينية

وأضاف أنه من الإجراءات أيضا، العمل على تكثيف الحملات التموينية والمرور بشكل مستمر على مختلف المحلات التجارية والهايبرات لمتابعة توفير السلع الغذائية وعدم احتكارها، إلى جانب التأكد من صلاحيتها للاستهلاك الأدمي.