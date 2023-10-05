فريد زهران: بعض المرشحين للانتخابات يغازلون الإخوان لكسب أصواتهم

قال المرشح الرئاسي المحتمل فريد زهران، إنّ بعض المرشحين للانتخابات الرئاسية المقبلة يغازلون جماعة الإخوان الإرهابية ومن يناصرهم ويؤيدهم في الداخل والخارج، لكسب بعض الأصوات الانتخابية، وهذا أمر لا يصح، موجّها رسالة لمن يغازل الإخوان لكسب الأصوات قائلا: «أنا بقولكم اللي راهن على الإخوان قبل كده فشل».

أوراق الترشح للانتخابات الرئاسية

وأضاف زهران في بيان صحفي اليوم، خلال استكمال الفحوصات الطبية بمعهد ناصر، أنّه أجرى أمس بعض الكشوفات الطبية، وجاء اليوم لاستكمال الفحوص المطلوبة لتقديم أوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة.

تحرير توكيلات

وتابع زهران أنّ الحزب المصري الديمقراطي أصدر بيانا أمس، طالب خلاله الشعب المصري بتحرير توكيلات للمرشحين من قوى المعارضة من أجل استكمال أوراقهم للترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، متابعا: «طول عمري ضد الإخوان لأنهم تنظيم دولي إجرامي، وأعتقد إن الشعب المصري خائف من تغيير السلطة الحالية خوفا من التجربة المريرة التي عاشوها في ظل حكم الإخوان».

وتابع المرشح الرئاسي المحتمل، أنّ المعارضة قد تستقر على اختيار مرشح واحد لتمثيلها في الانتخابات الرئاسية المقبلة 2024، شرط اجتياز عدد التوكيلات المقررة لهم، وتقديم الأوراق المطلوبة إلى الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأتمّ زهران: «كلي فخر واعتزار لأنّني مؤسس الحزب المصري الديمقراطي، وكنت طرفا مهما في إسقاط الإخوان، كما أنّنا ضد استخدام العنف والإرهاب، وضد الجماعة الإرهابية لأنهم تنظيم إرهابي دولي».