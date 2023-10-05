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إصابة 4 أشخاص في انقلاب توك توك ببني سويف

كتب:

عمرو رجب
09:32 م | الخميس 05 أكتوبر 2023
مرفق إسعاف بني سويف

مرفق إسعاف بني سويف

أصيب 4 أشخاص مساء اليوم في حادث نقلاب توك توك على الطريق الزراعي بني سويف - المنيا ، جنوب مدينة ببا، ونقلتهم سيارات الإسعاف إلى مستشفى بني سويف الجامعي.

بلاغ بوقوع حادث انقلاب توك توك بزراعي بني سويف المنيا

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف، إخطاراً من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب توك توك، نطاق مركز ببا، بالطريق الزراعي بني سويف - المنيا .

نقل المصابين إلى مستشفى بني سويف الجامعي

ودفع مرفق إسعاف بني سويف بسيارتي إسعاف إلى موقع البلاغ وتم نقل المصابين إلى مستشفى بني سويف الجامعي، لتلقي العلاج والاسعافات الأولية اللازمة.

أسماء المصابين في الحادث 

واستقبل مستشفى بني سويف الجامعي كلا من  رجب عويس حسين محمد 55 سنة، مصاب اشتباه ما بعد الارتجاج، جروح وسحجات متفرقة بالجسم، أيمن أبو زيد محمد 36 سنة مصاب اشتباه خلع بالكتف الأيسر وجروح وسحجات متفرقة بالجسم، حمود عطا رياض على 37 سنة، مصاب جروح وسحجات متفرقة بالجسم واشتباه كسر في القدم اليمني، رضوان عبد الوهاب محمد 45 سنة مصاب جروح وسحجات متفرقة بالجسم، واشتباه كسر في الذراع الأيمن، ويتلقون العلاج اللازم لهم داخل المستشفى.

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