الفريق سعد الدين الشاذلي مُصدر «توجيه الحرب»

يسجل التاريخ العسكرى المصرى المُعاصر الفريق سعد الدين الشاذلى، رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية إبان حرب أكتوبر المجيدة، بأنه أحد مُخططى الحرب، كبطل من أبطال التخطيط لحرب أكتوبر المجيدة، ومُحدد أدق تفاصيل العمل خلال الحرب، عبر موجات العبور عبر القوارب المطاطية من غرب إلى شرق قناة السويس، ومكان عبور الراكب، وأماكن الموجودين، وغيرهم، تمهيداً للحرب بـ6 ساعات كاملة دون دبابات، حتى تم عبورها.

ولد الفريق سعد الدين الشاذلى فى محافظة الغربية يوم الأول من شهر أبريل عام 1922، وتخرج فى الكلية الحربية ضابطاً فى سلاح المشاة فى فبراير عام 1939، وشارك فى الحرب العالمية الثانية، وحرب فلسطين، وأسس وقاد أول فرقة مظلات فى مصر عام 1954.

وقاد الفريق سعد الدين الشاذلى كتيبة مظلات أثناء العدوان الثلاثى على مصر عام 1956، كما عمل ملحقاً عسكرياً مصرياً فى لندن فى الفترة من 1961 حتى 1963، وشارك فى حرب اليمن من 1965 ثم 1969، كما عُين قائداً للقوات الخاصة اعتباراً من عام 1967 وحتى عام 1969، وعمل قائداً لمنطقة البحر الأحمر العسكرية اعتباراً من عام 1970 حتى 1971، كما تولى رئاسة أركان حرب القوات المسلحة المصرية من يوم 16 مايو 1971، وحتى 13 ديسمبر 1973.

وشكَّل الفريق سعد الدين الشاذلى لجنة لتحديد أهم وأدق تفاصيل العبور، وأصدر توجيه الحرب، الذى فتح باب النصر فى حرب أكتوبر المجيدة.

وسجل التاريخ اسم الفريق سعد الدين الشاذلى بماء الذهب، كأحد أبرز القادة العسكريين فى التاريخ المعاصر، بعدما انتصرت مصر على المُحتل الإسرائيلى لتسترد أراضيها كاملة.

كما عمل الفريق سعد الدين الشاذلى كأمين عام مساعد لجامعة الدول العربية للشئون العسكرية فى الفترة من 1971 حتى 1973، وعمل سفيراً لمصر فى بريطانيا خلال الفترة من 1974 حتى عام 1975، كما عمل سفيراً فى البرتغال خلال الفترة من 1975 حتى 1978.

وحصل الفريق سعد الدين الشاذلى على وسام نجمة الشرف العسكرية عن دوره القيادى فى حرب أكتوبر المجيدة.

ورحل الفريق البطل سعد الدين الشاذلى فى 10 فبراير 2011 ومنح قلادة النيل العظمى عن أعماله الجليلة التى قدمها للأمة المصرية.