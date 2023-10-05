خريطة تحطيم الأسعار بمعارض الحكومة في الفيوم.. خصومات تصل إلى 30%

تستعد محافظة الفيوم، لافتتاح عدة معارض حكومية لبيع السلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضة بصورة كبيرة مقارنةً بأسعارها في مختلف المحال والهايبرات، برعاية الغرفة التجارية، ورقابة مديرية التموين على الأسعار والجودة والصلاحية، وذلك في إطار خطة الحكومة لتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية، فضلًا عن خفض أسعار السلع الأساسية، ومواجهة جشع التجار.

وتستعرض «الوطن» كل ما تريد معرفته عن خريطة تحطيم الأسعار بمعارض الحكومة في محافظة الفيوم، وأماكن المعارض، وموعد الافتتاح.

افتتاح عدة معارض بالمحافظة

وأوضح مجدي جاب الله رئيس الغرفة التجارية بمحافظة الفيوم، في تصريحات خاصة لـ «الوطن» أنّ الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، عقد اجتماعًا معه، واتفقوا خلاله على استبدال كافة الباكيات الفارغة بمعارض أهلًا مدارس بالمواد الغذائية، حتى انتهائها تمامًا يوم 15 أكتوبر الجاري، فضلًا عن إقامة معارض أخرى في العديد من المراكز.

وأشار إلى أنّه من المقرر أن تشمل مدينة الفيوم 3 أفرع أمام دار عائشة حسانين، وفي منطقة الحادقة، وحي المبيضة، فضلًا عن أفرع في مراكز طامية، وسنورس، وأبشواي، موضحًا إنّ فرع الحادقة بدأ العمل بالفعل.

خصومات تصل إلى 30%

وكشف أنّه من المقرر أن تضم تلك المعارض الحكومية، كافة أنواع السلع الغذائية خصوصًا الأساسية منها وأبرزها الزيت والسكر والأرز والمكرونة وغيرها، بجودة عالية وبأسعار مخفضة بالإتفاق مع عدد من المصانع والشركات، مُبينًا أنّ نسبة الخصم تبدأ من 15% وتصل حتى 30% في بعض المواد الغذائية.

وأشار إلى أنه تستمر هذه المعارض دائمًا في حالة إقبال المواطنين على الشراء منها، ومطمئنًا الجميع بإنّ تلك المعارض تخضع لرقابة قوية من الغرفة التجارية، ومديرية التموين، وإدارة المتابعة بديوان عام المحافظة.

من ناحيته كشف المهندس السيد أحمد حرز الله وكيل وزارة التموين بمحافظة الفيوم، إنّه من المقرر أن يتم افتتاح معرض حكومي لبيع المواد الغذائية بأسعار مخفضة في محافظة الفيوم، غدًا الجمعة، كما إنّه يجرى تجهيز باقي المعارض لافتتاحها.

وشدد على إنّ هذه المعارض ستخضع إلى رقابة قوية ومشددة من قبل مديرية التموين بصورة يومية للتأكد من تطبيق الخصومات، ومطابقة المنتجات المعروضة للمواصفات.