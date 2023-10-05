تحرير 20 مخالفة تموينية في حملة على الأسواق والمخابز بالدقهلية

كشف السيد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية عن استمرار الحملات التموينية على المخابز والأسواق للوصول الى رضا المواطن عن الخدمات المقدمة وجرى ضبط 20 مخالفة متنوعة وإنذار في مجال المخابز و الأسواق.

عمل حملات تموينية بالدقهلية

وأشار دايرة في بيان له إلى أنه بناء على تعليمات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، ومحافظة الدقهلية، تم تكثيف الحملات التموينية بالدقهلية، للحفاظ علي الاسواق وصحة المواطنين.

تحرير 20 مخالفة تموينية بالدقهلية

وأوضح أنه جرى اليوم تشكيل العديد من الحملات الرقابية بالادارات التموينية التابعة لتنفيذ التعليمات الصادرة بخصوص الرقابة على المخابز والاسواق، و تم المرور على مراكز وقرى مدن تمى الامديد ، بني عبيد ، طلخا، وجرى المرور على عدد 60 مخبز، للتأكد من انتظام العمل بالمخابز وعدم توقفها بدون أذن رسمى أو عذر قهري عن الانتاج.

وأكد على قيام الحملات بتحرير في المخابز 6 مخالفات كالآتي 4 مخالفات نقص وزن ما بين 7:11جم، و2 مخالفة توقف عن الإنتاج، وتم تحرير عدد 4 إنذارات انتاج خبز غير مطابق للمواصفات وعدم نظافة أدوات العجين.

وفي إطار المرور على الاسواق قامت الحملات بتحرير عدد 10 محاضر:

- عدد 2 محضر عدم إعلان عن أسعار

- عدد 3 محاضر عدم وجود شهادة صحية.

- عدد 3 محاضر مجهول المصدر

- عدد 2 محضر بيع بازيد من السعر الرسمى سجائر

وأوضح دايرة أن الجميع يعمل بكامل طاقته من أجل وصول رغيف العيش بالمستوى الذي يليق بالمواطن والحفاظ على الدعم الذي تقدمه الدوله للمواطنين.