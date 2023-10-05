مصطفى بكري: الشعب المصري حائط صد لأي حملات تشكيك ضد الدولة

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن حائط الصد لأي حملات تشكيك في الدولة المصرية، هو الشعب المصري، مشددا على أن الشعب هو العنصر الوحيد القادر على مواجهة هذه الحملات التي تستهدف النيل من الدولة المصرية.

هدم مؤسسات الدولة

وأضاف خلال برنامج «حقائق وأسرار»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن مصر تواجه حملة تشكيك كبيرة في كل ما يجرى على أرض مصر، موضحا أن الهدف هو طمس هوية مصر وانتشار الفوضى من جديد وهدم مؤسسات الدولة بعد أن تجاوزت أصعب مراحل لها في تاريخها بفضل القيادة السياسية ممثلة في الرئيس السيسي.

الشعب المصري يرفض كل المحاولات الهدامة

وتابع أن هناك من يريد تحقيق أهدافه الشخصية عن طريق الغرب وأن يكون أداة لهدم الدولة، مشددا على أن الشعب المصري يرفض وسيتصدى لكل هذه المحاولات الهدامة ولن يسمح مرة أخرى بعودة الفوضى بعد عودة الأمن والاستقرار.