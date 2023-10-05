الصحفي وجدي زين الدين: الدولة وضعت مشروعا وطنيا لتحقيق التنمية

قال الكاتب الصحفي وجدي زين الدين رئيس مجلس تحرير جريدة وبوابة "الوفد"، إن هناك حدثين مهمين خلال هذا الأسبوع، هما مؤتمر حكاية وطن والندوة التثقيفية للقوات المسلحة.

وأضاف رئيس مجلس تحرير جريدة وبوابة الوفد خلال لقائه ببرنامج «الحياة اليوم» مع الإعلامي محمد مصطفى شردي على قناة «الحياة»، قائلًا: «أما عن مؤتمر حكاية وطن، فمن بعد ثورة 30 يونيو 2014 وقيام الدولة المصرية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي بوضع مشروع وطني مصري، ووجود رؤية وتخطيط واستراتيجيات في أكثر من مجال من المجالات، وسارت الدولة على تلك الاستراتيجية حتى الآن».

تثبيت أركان الدولة وتحقيق الأمن والاستقرار

وأوضح وجدي زين الدين أن تلك الاستراتيجية شملت كل مناحي الحياة منذ بداية تثبيت أركان الدولة وتحقيق الأمن والاستقرار والحرب على الإرهاب والمشروعات التنموية العملاقة.

تحسن واضح بسبب التنمية الكبيرة

وأوضح زين الدين أنه خلال الفترة القليلة القادمة سيكون هناك تحسن واضح بسبب التنمية الكبيرة، كما أن المشروع الوطني كان قائمًا على فكر رشيد ومعالجة مشكلات ووضع خطط.