المنيا تستقبل المشاركين في رالي «تحدي عبور مصر 2023» غدا

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا عن وصول رالي «تحدي عبور مصر» غدًا الجمعة، إلى محافظة المنيا كمحطة راحة وتوقف للمشاركين على مدار يومين، وذلك ضمن جهود وزارة السياحة بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، مؤكدًا على استمرار جهود المحافظة لتنشيط السياحة ووضع المنيا على الخريطة السياحية ضمن باقي محافظات الجمهورية.

تنشيط وترويج السياحة الداخلية

قال المحافظ، إن الرالي يهدف لتنشيط وترويج حركة السياحة الداخلية والدولية، مؤكدًا على تكاتف جميع الجهات لإنجاح المنظومة السياحية بالمحافظة، موجهًا إدارة السياحة بتسهيل كافة الإجراءات أمام المشاركين في الرالي، داعيًا كافة المشاركين فيه لزيارة المحافظة مرة أخري بصحبة أسرهم لزيارة معالم المنيا السياحية، حيث تضم مواقع أثرية من عصور تاريخية مختلفة ومقومات سياحية متكاملة.

مشاركة العديد من الدول والجنسيات

يذكر أن الرالي هذا العام يتم خلال الفترة من 5 - 14 أكتوبر الجاري، لقطع مسافة 2900 كم، باستخدام الدراجات النارية، و بمشاركة العديد من الدول والجنسيات وينظمه نادى روتاري الإسكندرية بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، ونادى السيارات والرحلات المصري تحت رعاية وزارة السياحة، ويضم مشاركين من جنسيات متعددة.