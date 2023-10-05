موسكو: مصر أكبر شريك تجاري لروسيا في أفريقيا لعام 2023

أعلنت وزارة التنمية الاقتصادية الروسية، اليوم الخميس، أن جمهورية مصر العربية هي أكبر الشركاء التجاريين لروسيا الاتحادية بين الدول الأفريقية، من حيث حجم التبادل التجاري، خلال الشهور الثمانية الأولى من عام 2023.

حجم التجارة الروسية الإفريقية

وذكرت الوزارة، بحسب بيانات نقلتها قناة «روسيا اليوم» الإخبارية، اليوم الخميس، أن حجم التجارة مع الدول الأفريقية ارتفع بنسبة 43.5% على مدى ثمانية أشهر، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين روسيا ودول القارة 15.5 مليار دولار، في الفترة من يناير إلى أغسطس 2023، مؤكدة أن مصر من أكبر الشركاء لروسيا بين دول القارة السمراء، تليها الجزائر والمغرب وتونس وليبيا.

18 مليار دولار حجم التجارة بين روسيا وأفريقيا

وأشارت وزارة التنمية الاقتصادية الروسية إلى أنه في عام 2022، وصل حجم التبادل التجاري بين روسيا والدول الأفريقية إلى 18 مليار دولار، منوها إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكد في مقال رأي بعنوان «روسيا - أفريقيا»، نشر سابقاً، أنه يجب توحيد القوى من أجل السلام والتقدم والمستقبل الناجح.

تغيرات التجارة بين روسيا وأفريقيا

وأضافت الوزارة أن نمو حجم التجارة بين روسيا والدول الأفريقية في النصف الأول من عام 2023، بنسبة 35%، وأن موسكو لا تزال مورداً موثوقاً للمواد الغذائية لدول القارة الأفريقية، وأن حجم التجارة بين مصر وروسيا، في عام 2022، ارتفع بنسبة 28.8%، وفي الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام، بنسبة 7% أخرى، مشيراً إلى أن ثلث حجم التجارة الروسية مع أفريقيا يتم مع مصر.

يشار إلى أنه في 26 يوليو الماضي، التقى بوتين بالرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث أكد أن المشاريع المشتركة بين البلدين، بما في ذلك المشروعات في مجال الطاقة، تتطور وفقاً للخطة المحددة.