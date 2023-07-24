صبري فواز: الفنان يجب أن يكون مبادرا.. ولم أندم على شيء في حياتي

قال الفنان صبري فواز، إنّ الفنان يجب أن يكون مبادرا وإلا فإنه لن يكن فنانا، موضحا، «لم يحدث أن ندمت على شيء حتى أخطائي تعجبني وأنا سعيد بها، فهي مني وتشبهني وهي جزء من تركيبتي وأوافق عليها وأحبها وتعلمت منها».

فواز: جميع النصائح الموجهة لي في حياتي كانت مخلصة

وأضاف «فواز» خلال حواره مع الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، مقدم برنامج «60 دقيقة» المذاع على قناة «اكسترا نيوز»، أنَّ جميع النصائح التي حصل عليها في حياته كانت مخلصة ومجدية وغيرت في حياته للأفضل، فقد كان لنبيل الألفي فضل كبير في تكوينه كممثل، كما كان للدكتور لطفي عبدالوهاب يحيى مؤسس قسم المسرح بالإسكندرية فضل كبير عليه أيضا، والدكتور نبيل منيب في معهد الفنون المسرحية والدكتور صلاح الراوي أستاذ الفنون الشعبية والأدب الشعبية وصفوت كمال أستاذ الأدب الشعبي، كما كان للفنان الكبير لطفي لبيب فضل كبير عليه.

نصيحة الفنان لطفي لبيب لصبري فواز

وتابع الفنان صبري فواز، أن الفنان لطفي لبيب نصحه وكان له فضل عليه، إذ نصحه بألا يجعل الفنانين أمامه يخافون منه: «قال لي لا تتمادى حتى لا تخوف من يقف أمامك في المشهد، وهو ما غيّر حياتي إلى الأفضل سواء في التمثيل أو خارج التمثيل، وأنا أشكره على هذه النصيحة الغالية».