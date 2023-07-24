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صبري فواز: «اشتغلت بسدس أجري بعد 2011.. ولازم نراعي بعض في الأزمات»

كتب:

محمد عزالدين
08:46 م | الإثنين 24 يوليو 2023
صبري فواز

صبري فواز

قال الفنان صبري فواز، إنّه في عام 2011 توقف عن تصوير الكثير من الأعمال الفنية، لكن التلفزيون قرر الاستمرار في التصوير، فما كان منه إلا أن شارك في عمل بسدس أجره، دون أي غضاضة، مستطردًا: «كانت لحظة وعدت والدنيا شبرقت معانا».

يجب أن نتعاون مع بعض

وأضاف «فواز»، خلال حواره مع الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، مقدم برنامج «60 دقيقة»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»: «الدنيا إن استمرت على حال واحد لانتهت من زمان، لكن في اللحظة الطيبة يجب أن نتعاون مع بعض، وفي اللحظات الصعبة يجب أن نراعي من حولنا وأن نراعي الظروف مثل أي ظرف آخر».

وأوضح: «هذا يحدث في أي مكان على مستوى الأسرة، إن لم تكن الظروف جيدة فإن الجميع يجب أن يتحملوا، الزوج والزوجة والأبناء».

أحمد الله على السراء والضراء

وأكد صبري فواز، أنّ له نصيباً كبيراً من الصبر، لكنه أصبح له نصيب كبير من الفوز أيضا مؤخرا، مشيرًا إلى أنه يحمد الله على السراء والضراء دوما.

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