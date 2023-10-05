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الرائد سمير نوح لـ«الشاهد»: بعد وقف إطلاق النار استمرت عملياتنا في سيناء

كتب:

محمد أيمن سالم
11:48 م | الخميس 05 أكتوبر 2023
الرائد سمير نوح

الرائد سمير نوح

قال الرائد سمير نوح، أحد أبطال المجموعة 39 قتال، إنه بعد عملية كرنتينة عيون موسى بنحو 20 عاما، اتصل بأحد أبطال فصيلته ويدعى مصطفى إبراهيم، الذي أطلق عليه أهل بلده «الغضنفر»، وتجمعت أفراد المجموعة.

سلالة البطل 

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي الدكتور محمد الباز في برنامج «الشاهد» على شاشة «إكسترا نيوز»، أنه حين تجمعنا بعد كل هذه السنوات، فوجئنا بأن أرملة الشهيد عامر يحيى عامر أنجبت بعد وفاته ولدا أسمته عامر، وتزوج وأنجب، واحتفلنا مع سلالة البطل.

المجموعة 39 قتال

ولفت أحد أبطال المجموعة 39 قتال أنه بعد مبادرة روجرز ووقف إطلاق النار استمرت العمليات وزرع الألغام ولم تتوقف الوحدة عن القتال، وقبل العبور كنا نقاتل أيضا ونعبر القناة مرارا لتنفيذ عمليات.

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