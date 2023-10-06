الرائد سمير نوح لـ«الشاهد»: قبطان لانش بحري راوغ طائرة إسرائيلية 10 مرات

قال الرائد سمير نوح، أحد أبطال المجموعة 39 قتال، إن أحد اللانشات تعطل خلال الهجوم على تمركزات العدو في شرم الشيخ ورأس محمد في أثناء حرب أكتوبر 1973، فقرر القبطان وسام حافظ، تفجير اللانش، لكن اللانش تحرك على اللحظة الأخيرة.

السرعة والاتجاه

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي الدكتور محمد الباز في برنامج «الشاهد» على شاشة «إكسترا نيوز»، أن إحدى الطائرات هاجمت اللانش 10 مرات، لكن القبطان وسام راوغ ضربات الطائرة ونجا منها في كل مرة، لأنها كانت تطلق الصواريخ أمام اللانش لحساب حركته، فكان يغير السرعة والاتجاه، كل مرة تطلق فيها الطائرة الصواريخ: «أشهد له بكفاءة غير عادية في القتال البحري».

نيران المدفعية المصرية

وتابع أنّ اللانشات أكملت مهمتها وعادت بنجاح إلى جزيرة شدوان: «حين اقتربت لانشات العدو، خشيت من نيران المدفعية المصرية في جزيرة شدوان، فأوقفت المطاردة وتراجعت».