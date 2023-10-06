مدرسة بالمنيا تنافس على لقب الأفضل بالوطن العربي في تحدي القراءة

وجه اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا التهنئة لمديرية التربية والتعليم بالمنيا وجميع معلمي وطلبة مدرسة الشهيد الطيار علي محمد علي بيه للتعليم الابتدائي التابعة لإدارة مطاي التعليمية، لترشحها لخوض منافسات أفضل مدرسة على مستوى الوطن العربي بمسابقة تحدي القراءة العربي.

مسابقة أفضل مدرسة بالوطن العربي

وأوضح محافظ المنيا في بيان، أن المسابقة ستقام يوم 31 أكتوبر الجاري بدولة الإمارات العربية المتحدة، متمنياً لهم الفوز والتميز بالمسابقة وغيرها من المسابقات المختلفة.

الاهتمام بالمتميزين في المدارس

وأشاد المحافظ بالجهود المبذولة وتضافر جميع الجهات لدعم وتطوير المنظومة التعليمية واتباع كافة السبل وتوفير الإمكانيات اللازمة للارتقاء بالتعليم، بالإضافة إلى الاهتمام بالطلبة المتميزين من أبناء المدارس على اختلاف مراحلهم التعليمية وتقديم كافة أوجه الدعم المادى والمعنوى اللازم لهم للاستفادة من أفكارهم وابتكاراتهم في خطط التنمية المستدامة.