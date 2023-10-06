الرائد سمير نوح يكشف لـ«الشاهد» تفاصيل ضرب خزانات وقود العدو

قال الرائد سمير محمد أحمد نوح، أحد أبطال المجموعة 39 قتال، إنَّه عبر برفقة فرقته وقائده الشهيد إبراهيم الرفاعي، من رأس غارب إلى منطقة راس شيطان، مشيراً إلى أن الخليج فيه مد وجزر، وعندما حدث جزر وجدوا اللانشات على الرمل.

نوح: ضربنا خزانات وقود العدو والانفجار كان مثل الشمس من شدته

وأضاف «نوح»، خلال حواره ببرنامج «الشاهد»، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، ويُذاع على شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أنهم قاموا بضرب خزانات وقود العدو وكانت فارغة، وعندما وصلت الطلقات للخزان الممتلئ انفجر، وأصبح الانفجار مثل الشمس.

بطولة الشهيد إبراهيم الرفاعي

وتابع أحد أبطال المجموعة 39 قتال، أنَّ «الشهيد إبراهيم الرفاعي، طلب منا العودة، وكانت القوات الإسرائيلية تقدمت وبدأت تضرب ضرب عشوائي، وكان اللانش على الرمل، والشهيد إبراهيم قال له ادفعه المياه، ولكنه لم يستطع الركوب بعدما ضغط أحد زملائه على الموتور، وانطلق اللانش سريعا».

وأشار إلى أن الشهيد إبراهيم الرفاعي قال: «ناس تنسحب وناس تتعامل»، ولكنهم تذكروه بعد 3 دقائق وكان يرتدي بدلة الغوص وفكر في السباحة، ولكنها مسافة طويلة ولكنه فوجئ باللانش عاد وسحبوه من المياه.