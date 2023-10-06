أسعار الخضراوات والفاكهة الیوم 6-10-2023 في الأسواق
كتب:
محمد متولي
10:06 ص | الجمعة 06 أكتوبر 2023
الخضروات --صورة أرشيفية
كشفت بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء، أسعار الفاكهة اليوم الجمعة 6-10-2023، إذ تراوح سعر المانجو البلدي بين 10 و20 جنيهًا للكيلو، بينما تراوح سعر البلح سيوي بين 30 و40 جنيهًا للكيلو.
أسعار الخضراوات اليوم
وترصد «الوطن» أسعار الخضروات اليوم الجمعة 6-10-2023، وفق الأسعار المعلنة على بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء، كما يلي:
- سعر كيلو الطماطم يتراوح بين 17 و20 جنيهًا.
- سعر كيلو البطاطس 14 جنيهًا.
- بلغ سعر كيلو الخيار البلدي اليوم بين 7 و11 جنيهًا.
- سعر كيلو الفلفل الرومي البلدي يتراوح بين 8 و12 جنيهًا.
- الفلفل الحار البلدي ثبت سعره بين 8 و12 جنيهًا.
- سعر فلفل ألوان «أصفر، أحمر، برتقالي» من 24 إلى 34 جنيهًا.
أسعار الخضروات في سوق العبور
- سعر كيلو الطماطم يتراوح بين 5.5 و12.5 جنيه.
- سعر كيلو البطاطس بين 8.5 و11.5 جنيه.
- بلغ سعر كيلو الخيار البلدي اليوم بين 3 و7 جنيهات.
- سعر كيلو الفلفل الرومي البلدي يتراوح بين 7 و10 جنيهات.
- الفلفل الحار البلدي ثبت سعره بين 5 و8 جنيهات.
- سعر فلفل ألوان «أصفر، أحمر، برتقالي» من 20 إلى 25 جنيهًا.
- سجلت الملوخية سعرًا يتراوح من 3 إلى 4 جنيهات.
- سعر كيلو الجزر بين 15 و20 جنيهًا.
- سجلت البطاطا سعرًا يتراوح بين 3 و6 جنيهات.
- الباذنجان الأبيض بين 3.5 و5.5 جنيه.
- تراوح سعر كيلو البامية من 29 إلى 33 جنيهًا للكيلو.