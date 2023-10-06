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أسعار الخضراوات والفاكهة الیوم 6-10-2023 في الأسواق

كتب:

محمد متولي
10:06 ص | الجمعة 06 أكتوبر 2023
الخضروات --صورة أرشيفية

الخضروات --صورة أرشيفية

كشفت بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء، أسعار الفاكهة اليوم الجمعة 6-10-2023، إذ تراوح سعر المانجو البلدي بين 10 و20 جنيهًا للكيلو، بينما تراوح سعر البلح سيوي بين 30 و40 جنيهًا للكيلو.

أسعار الخضراوات اليوم

وترصد «الوطن» أسعار الخضروات اليوم الجمعة 6-10-2023، وفق الأسعار المعلنة على بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء، كما يلي:

- سعر كيلو الطماطم يتراوح بين 17 و20 جنيهًا.

- سعر كيلو البطاطس 14 جنيهًا.

- بلغ سعر كيلو الخيار البلدي اليوم بين 7 و11 جنيهًا.

- سعر كيلو الفلفل الرومي البلدي يتراوح بين 8 و12 جنيهًا.

- الفلفل الحار البلدي ثبت سعره بين 8 و12 جنيهًا.

- سعر فلفل ألوان «أصفر، أحمر، برتقالي» من 24 إلى 34 جنيهًا.

أسعار الخضروات في سوق العبور

- سعر كيلو الطماطم يتراوح بين 5.5 و12.5 جنيه.

- سعر كيلو البطاطس بين 8.5 و11.5 جنيه.

- بلغ سعر كيلو الخيار البلدي اليوم بين 3 و7 جنيهات.

- سعر كيلو الفلفل الرومي البلدي يتراوح بين 7 و10 جنيهات.

- الفلفل الحار البلدي ثبت سعره بين 5 و8 جنيهات.

- سعر فلفل ألوان «أصفر، أحمر، برتقالي» من 20 إلى 25 جنيهًا.

- سجلت الملوخية سعرًا يتراوح من 3 إلى 4 جنيهات.

- سعر كيلو الجزر بين 15 و20 جنيهًا.

- سجلت البطاطا سعرًا يتراوح بين 3 و6 جنيهات.

- الباذنجان الأبيض بين 3.5 و5.5 جنيه.

- تراوح سعر كيلو البامية من 29 إلى 33 جنيهًا للكيلو.

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