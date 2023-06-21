استئصال ورم خبيث من معدة مريض بمركز أورام طنطا.. وزنه 30 كيلوجراما 

نجح فريق طبي بمركز أورام طنطا التابع للأمانة العامة للمراكز الطبية المتخصصة، في استئصال ورم ضخم يزن 30 كيلوجرامًا، من معدة مريض يبلغ من العمر 63 عامًا.

وضم الفريق الطبي الدكتور عصام الشيخ استشاري جراحة الأورام بالمركز، والدكتور عمرو الجوهري أخصائي جراحة الأورام، والدكتور أحمد شتا، طبيب مقيم بالمركز، إلى جانب طاقم تخدير مكون من الدكتور محمد نبيل استشارى التخدير، والدكتور فكتور فايز أخصائي التخدير، وطاقم تمريض.

تضخم شديد بالبطن وصعوبة في التنفس

من جانبة، قال الدكتور عصام الشيخ، أن المريض كان يعاني من تضخم شديد بالبطن وصعوبة في التنفس وانسداد في الحالب، بإجراء الفحوصات والتحاليل اللازمة تبين وجود ورم ساركومي ضخم في الجهة اليمنى للبطن والورم متشعب إلى الكلى اليمنى والقولون الصاعد والمستعرض.

وأشار استشاري الجراحة بالمركز، إلى إجراء جراحة استئصال للورم بالكامل في جراحة استغرقت أكثر من 3 ساعات، ووضع المريض تحت الملاحظة حتى تحسنت حالته الصحية.

من جانب آخر، أعلن الدكتور محمد شوقي الموافي مدير المركز، عن وجود خطة تطوير شاملة داخل المركز، لتحسين مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى المترددين علي المركز، وذلك في إطار سعي أمانة المراكز الطبية المتخصصة لتقديم أفضل خدمة طبية لمرضى الأورام.