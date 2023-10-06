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علي حفظي: نصر أكتوبر عظيم بكل أبعاده وروحه باقية بين جميع الأجيال

كتب:

شريف سليمان
12:19 م | الجمعة 06 أكتوبر 2023
اللواء علي حفظي مساعد وزير الدفاع ومحافظ شمال سيناء الأسبق

اللواء علي حفظي مساعد وزير الدفاع ومحافظ شمال سيناء الأسبق

قال اللواء علي حفظي مساعد وزير الدفاع ومحافظ شمال سيناء الأسبق، إن حرب أكتوبر هي العبور الأول الذي كان بداية الطريق لمصر حتى تتحول من أوضاع إلى أوضاع جديدة، مشددًا على أن التنمية والإعمار هما الدرع الرئيسي لسيناء، كما أنهم سيعودان على مصر بالخير، وبالفعل، شهدت السنوات الأخيرة اهتماما كبيرا بسيناء ولا يقارن ذلك على ما تم خلال سنوات طويلة مضت.

رسالة لكل الأجيال

وأضاف خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وإيمان منصور: «رسالة إلى كل الأجيال، هناك أطراف لا تريد الخير لمصر، وتستهدف نفس الأهداف ولكن الأساليب والأدوات تتغير».

وتابع مساعد وزير الدفاع ومحافظ شمال سيناء الأسبق: «حاول هؤلاء منذ عام 2011 ولمدة سنوات طويلة بعدها اللجوء إلى أساليب جديدة عوضا عن الهدم من الخارج بالقوة العسكرية نتيجة درس حرب أكتوبر، فصاروا ينتهجون استراتيجية الهدم من الداخل، ويجب أن نستلهم روح أكتوبر لكي ننطلق في المرحلة».

حرب عظيمة

أكد أن حرب أكتوبر عظيمة بكل أبعادها سواء الإنسانية أو العسكرية أو الاجتماعية، ويجب تغذيتها للأجيال المختلفة بالتعليم والثقافة والتعليم، وألا يقتصر الأمر على الاحتفال في المناسبات فقط.

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