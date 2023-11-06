«حياة كريمة» تحقق حلم «يوسف» وأصدقائه: «مش هنلعب في الشارع تاني»

«العقل السليم في الجسم السليم»، مقولة رددناها صغارًا في مناهج التعليم، اهتمت بتطبيقها على أرض الواقع، المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» في قرى الريف المصري كافة، إذ انطلق العمال والمهندسون، بالبناء والتشييد لمراكز الشباب والملاعب وجميع المرافق والخدمات التي تسمح لسكان تلك القرى بممارسة آمنة للرياضة.

مركز شباب وملعب رياضي

مركز شباب وملعب رياضي، كان حُلم شباب قرية «كفر الصارم القبلي» التابعة لمركز زفتى بمحافظة الغربية، وقبل أنّ يصل قطار مبادرة «حياة كريمة» إلى محافظتهم، اعتاد الطفل يوسف سمير، على لعب كرة القدم في الشارع بصحبة أصدقاء المدرسة، ما عرضه إلى الإصابة كثيرا: «وعيت على الدنيا ومالقتش مركز شباب في قريتنا، كنا بننزل نلعب في الشارع قدام البيت وأوقات بنتصاب لما نقع على الأرض»، هكذا تحدث الصغير لـ«الوطن».

بعد تدخل مبادرة حياة كريمة لتطوير قرية كفر الصارم القبلي، جرى تدشين مركز شباب مزود بملعب نجيلة خماسي لكرة القدم، ما شجع «يوسف» وزملاء المدرسة على ممارسة الرياضة والاشتراك في الأنشطة والمسابقات الثقافية الآخرى التي تُقام في مركز الشباب بالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة.

إلى جانب ملعب كرة القدم، جرى تزويد مركز الشباب بصالة بلياردو وصالة ألعاب رياضية «جيم» لتشجيع الشباب على ممارسة جميع أشكال الرياضة وليس فقط كرة القدم، كان ذلك سببًا في رفع المعاناة السابقة عن «يوسف» وشباب وأطفال القرية، إذ اضطروا جميعًا في السابق، إلى قطع مسافات طويلة للسفر إلى مركز زفتى من أجل اللعب في مراكز الشباب المتاحة هناك: «المسافة البعيدة كانت بتخلينا نكسل نمارس رياضة بشكل مستمر»، حسب قول الصغير يوسف.

مكان آمن للرياضة

الآن وبعد عام كامل تقريبًا، من تدشين مركز شباب كفر الصارم القبلي، أصبح «يوسف» وأصدقاء المدرسة من اللاعبين الدائمين في ملعب كرة القدم، ومن المشاركين في المنافسات الرياضية التي تُقام على مستوى المحافظة: «شكرا لحياة كريمة لأنها وفرت لينا مكان كويس نلعب فيه بدل الشارع».