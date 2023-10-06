تنظيم قافلة طبية ضمن «100 يوم صحة» في مركز شباب جنيفة بالسويس

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة السويس، استقبال مركز شباب جنيفة التابع لإدارة شباب الجناين، حملة «100 يوم صحة» لتوقيع الكشف الطبي على أعضاء المركز وأهالي القرية، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية لدعم المنظومة الطبية وتغطية أكبر عدد ممكن من المواطنين بالخدمات الصحية.

الكشف الطبي على المواطنين بالقرى

وقال عادل الشيمي وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة السويس، إنه جرى التنسيق بين مديرية الشباب والرياضة ومديرية الشئون الصحية، بشأن استقبال قوافل المبادرة بمراكز شباب القرى المختلفة المتواجدة بالقطاع الريفي في محافظة السويس.

القافلة تستهدف الكشف الطبي والفحوصات والاعتلال الكلوي

وتابع «الشميي» أنه وفقا لبرتوكول المباردة، فإنها تستهدف إجراء الكشف الطبي للمواطنين، وإجراء والتحاليل والفحوصات اللازمة، وتشمل مبادرة صحة المرأة ومبادرة الكشف عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي ومبادرة صحة الأم والجنين ومبادرة السمعيات، بالإضافة إلى فحوصات ما قبل الزواج ومبادرة فحص الثدي.

ندوات توعية وتثقيف على هامش القوافل الطبية

وأشار إلى أنه يتم تقديم التوعية والتثقيف الصحي للمواطنين قبل تقديم الفحوصات ونشر الوعي الصحي في مجال الصحة الإنجابية، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وتوجيهات اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، وإشراف ومتابعة مديرية الشباب والرياضة بالسويس.