ضبط 303 أطنان سلع غذائية فاسدة خلال شهر في الجيزة

أصدر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة تعليماته لمسؤولي الجهات المعنية بالمحافظة بضرورة التصدي بحزم لأية حالات مخالفة بالأسواق للتأكد من سلامة السلع والمنتجات المتداولة والالتزام بالمواصفات وبذل أقصي جهد في سبيل إيصال الدعم لمستحقيه.

السيطرة على الأسواق

ونجحت إدارة مباحث التموين بالجيزة تنفيذاً لتكليفات المحافظ بتكثيف جهود الرقابة ومتابعة الأسواق ومنع التلاعب بالأسعار وضبط حالات تداول لسلع غير صالحة للاستهلاك الآدمي والتصدي للممارسات الاحتكارية في ضبط عدد 2445 قضية تموينية خلال شهر سبتمبر شملت قضايا غش تجاري واحتكار سلع استراتيجية وتلاعب بالأسعار ولحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية.

وأوضح تقرير الإدارة الصادر عن شهر سبتمبر نجاح الحملات في ضبط إجمالي 303 أطنان منتجات وسلع ولحوم ومصادرة 44772 وحدة سلعية و20583 لتر مواد بترولية تم حجبها بغرض الاحتكار.

1071 قضية للمطاحن والمخابز

شملت القضايا 1071 قضية في مجال المطاحن والمخابز والتي تضمنت (إدارة مخبز بدون ترخيص، تجميع والاستيلاء على دقيق بلدي مدعم، عدم حمل شهادة صحية، خبز غير مطابق للمواصفات).

وبمجال المحال العامة تم ضبط 1322 قضية شملت (عدم حمل شهادة صحية، عدم الإعلان عن الأسعار، إدارة منشأة بدون ترخيص، بيع بأزيد من السعر) بالإضافة إلى 24 قضية لحجب عدد 12069 علبة سجائر بغرض الاحتكار، و27 قضية غش تجاري وتدليس وتداول منتجات غير صالحة للاستهلاك الآدمي وغير مطابقة للمواصفات القياسية ، والتي شملت سلعا استراتيجية كان من ضمنها ( أرز، سكر، دقيق، فول، عدس، فاصوليا، زيت طعام، أسمدة، مكرونة، لحوم، جلود، مصنعات ومقطعات لحوم ودواجن، عصائر، مخللات، مساحيق غسيل، قطع غيار مركبات متنوعة)، وقضية لتداول لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية.

وحررت مباحث التموين 1976 محضرا واتخذت الإجراءات القانونية حيال المضبوطين.