فرص عمل من المنزل للنساء والرجال.. إليك الشروط والتفاصيل

تقدم بعض المواقع عبر الإنترنت، فرص عمل من المنزل للنساء والرجال، التي تتطلب شروطا محددة للحصول على الوظيفة المناسبة، من بينها السن وسنوات الخبرة واللغة.

فرص عمل من المنزل للنساء والرجال

ويمكن التقديم على فرص عمل من المنزل للنساء والرجال، من خلال العديد من المواقع، الخاصة بالتوظيف، وفيما يلي عدد من الوظائف التي قد تناسب النساء والرجال:

وظيفة مسئول تسويق الكتروني

اسم الشركة: لافانا.

مقر التقديم لـ الوظيفة: 15 مايو - الأزبكية - البساتين - التبين - القاهرة.

مستوى الخبرة: خبرة متوسطة.

سنين الخبرة: 3-‎5 سنوات خبرة .

الجنس المطلوب: لا يشترط.

اللغة الإنجليزية: جيد .

السن المطلوب: 24 - 38 سنة.

الحاسب الآلي: جيد جدا .

المؤهل المطلوب: مؤهل عال.

مايكروسوفت أوفيس: جيد جدا.

الراتب الأساسي: 350 - 400 ريال سعودي.

نوع الوظيفة: عمل من المنزل.

وظيفة دعم فني

اسم الشركة: ماكسور للتكنولوجيا.

مقر العمل: مدينة نصر - القاهرة.

العمالة المطلوبة: 4.

مستوى الخبرة: لا يشترط.

الجنس المطلوب: لا يشترط.

اللغة الإنجليزية: جيد.

السن المطلوب: 25 - 35 سنة.

الحاسب الآلي: أساسيات.

المؤهل المطلوب: مؤهل عال.

مايكروسوفت أوفيس: أساسيات.

نوع الوظيفة: عمل من المنزل.

وظيفة مسئول صفحات سوشيال ميديا

اسم الشركة: لافانا.

مقر التقدم للعمل: 15 مايو - الازبكية - البساتين - التبين - القاهرة.

مستوى الخبرة: خبرة متوسطة.

سنين الخبرة: 3-‎5 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: لا يشترط.

اللغة الإنجليزية: جيد.

السن المطلوب: 24 - 38 سنة.

الحاسب الآلي: جيد جدا.

المؤهل المطلوب: مؤهل عال .

مايكروسوفت أوفيس: جيد جدا.

الراتب الأساسي: 400 - 450 ريال سعودي.

نوع الوظيفة: عمل من المنزل.

وظيفة متخصص إطلاق الحملات المدفوعة

اسم الشركة: لافانا.

مقر التقدم للعمل: 15 مايو - الأزبكية - البساتين - التبين - القاهرة.

مستوى الخبرة: خبرة متوسطة.

سنين الخبرة: 3-‎5 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: لا يشترط.

اللغة الإنجليزية: جيد.

السن المطلوب: 24 - 38 سنة.

الحاسب الآلي: جيد جدا.

المؤهل المطلوب: مؤهل عال.

مايكروسوفت أوفيس: جيد جدا.

الراتب الأساسي: 400 - 450 ريال سعودي.

نوع الوظيفة: عمل من المنزل.

وظيفة مصمم UI/UX

اسم الشركة: لافانا.

مقر التقديم للعمل: 15 مايو - الأزبكية - البساتين - التبين - القاهرة.

مستوى الخبرة: خبرة متوسطة.

سنين الخبرة: 3-‎5 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: لا يشترط.

اللغة الإنجليزية: جيد.

السن المطلوب: 24 - 38 سنة.

الحاسب الآلي: جيد جدا.

المؤهل المطلوب: مؤهل عال.

مايكروسوفت أوفيس: جيد جدا.

الراتب الأساسي: 400 - 450 ريال سعودي.

نوع الوظيفة: عمل من المنزل.

وظيفة مصمم جرافيك

اسم الشركة: لافانا.

مقر التقديم للعمل: 15 مايو - الأزبكية - البساتين - التبين - القاهرة.

مستوى الخبرة: خبرة متوسطة.

سنين الخبرة: 3-‎5 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: لا يشترط.

اللغة الإنجليزية: جيد .

السن المطلوب: 24 - 38 سنة.

الحاسب الآلي: جيد جدا.

المؤهل المطلوب: مؤهل عال.

مايكروسوفت أوفيس: جيد جدا.

الراتب الأساسي: 300 - 350 ريال سعودي.

نوع الوظيفة: عمل من المنزل.