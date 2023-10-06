افتتاح مسجدين في قريتي بني حلة وعزبة راضي ببني سويف

أناب الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، رئيسي مركزي سمسطا والواسطى، اليوم الجمعة، في افتتاح مسجدين بقرية بني حلة وعزبة راضي بعد إحلالهما وتجديدهما، بتكلفة زادت عن 7 ملايين جنيهاً للمسجدين.

افتتاح مسجد السلام بقرية بني حلة في سمسطا

وافتتح نشأت معبد رئيس مركز سمسطا، مسجد السلام بقرية بني حلة، بعد إحلاله وتجديده، على مساحة 550 مترا، وبتكلفة 5.5 مليون جنيه بالجهود الذاتية، وأقيمت شعائر صلاة الجمعة بالمسجد بعد افتتاحه.

وألقى خطبة الصلاة والتي تناولت موضوع مكانة الشهداء، الدكتور محمد عبد الدايم، عميد كلية الدعوة الإسلامية جامعة الأزهر بالقاهرة، وقرأ قرآن الجمعة الشيخ طه النعماني، قارئ بالإذاعة والتلفزيون، وقدم الابتهالات المبتهل الشيخ محمد جابين بالإذاعة والتلفزيون.

افتتاح مسجد عمر بن الخطاب بعزبة راضي بالواسطى

كما افتتح حمادة راضي رئيس مركز الواسطى، مسجد عمر بن الخطاب بعزبة راضي التابعة لقرية ونا القس بمجلس قروي انفسط، وأقيمت شعائر الصلاة بالمسجد المقام على مساحة 275 مترا، إحلال وتجديد، وبتكلفة 2 مليون جنيه جهود ذاتية.