ميناء دمياط تستقبل 35 ألف طن بضائع اليوم

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، بيانا إعلاميا جاء فيه أنّ الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 17 سفينة، بينما غادر 13 أخرى، ووصل إجمالي عدد السفن الموجودة في الميناء إلى 41 سفينة.

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 34 ألفا و666 طنا، تشمل 7800 طن يوريا و10 آلاف و424 طن كلينكر و3142 طن ملح صب و50 طن علف و1000 طن رمل و3930 طن مولاس و8320 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 35 ألفا و611 طنا، تشمل 1841 طن خردة و758 طن خشب زان و12 ألف طن ذرة و160 طن تفاح و200 طن زيت طعام و345 طن فول صويا و10 آلاف و652 طن قمح و803 أطنان مواسير و590 طن حديد و4477 طن سكر و3156 طن أسمنت و1938 رأس ماشية «عجول تسمين» بإجمالي وزن 629 طنا.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 743 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الوارد 220 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2530 حاوية مكافئة، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح إلى 66 ألفا و136 طنا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 377 ألفا و261 طنًا، كما غادر 3 قطارات بحمولة إجمالية 3951 طن قمح متجهين إلى صوامع كوم أبو راضي وبني سويف وشبرا، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا 5753 شاحنة.