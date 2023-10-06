انطلاق فعاليات القافلة الدعوية في كفر تصفا بالقليوبية

أطلقت مديرية أوقاف القليوبية، برئاسة الشيخ صفوت أبو السعود وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، قافلة دعوية بقرية بكفر تصفا مركز كفر شكر التي تضمنت مجموعة من الأنشطة والفعاليات المختلفة.

بدأت الفعالية بافتتاح معرض الكتاب بالقرية ومقرأة الأئمة للأصوات الحسنة، ومقرأة الجمهور والنشاط الثقيفي للأطفال بحضور ما يزيد 400 طفل وفتاة من أبناء القرية.

معرض الكتاب ضمن القافلة الدعوية

أوضح الشيخ صفوت أبو السعود وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية لـ«الوطن»، أن القافلة الدعوية انطلقت تحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، ضمت أئمة ومشايخ أوقاف القليوبية، حيث جرى تدشينها بالمسجد البحري بقرية كفر تصفا دائرة مركز كفر شكر وبدأت فعالياتها بافتتاح معرض الكتاب بالقرية أعقبه مقرأة الأئمة ضمت مجموعة من مشايخ القليوبية من حسني الصوت، ومقرأة الجمهور .

أنشطة النشاط التثقيفي للأطفال

أضاف أنه جرى عقب صلاة الجمعة أنشطة النشاط التثقيفي للأطفال الذي تخلله مجموعة من الفقرات منها قراءة القرآن الكريم، والحديث الشريف، والنسب النبوي الشريف، بمشاركة ما يزيد عن 400 طفل وفتاة من أبناء القرية، ثم اختتام اللقاء بمجلس الصلاة على النبي.