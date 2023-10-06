لمدة 3 أيام.. خريطة انقطاع وضعف المياه عن عدة مناطق في بني سويف

قررت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة بني سويف، إجراء أعمال التطهير الدورية اللازمة بمحطة مياه المعصرة القديمة بمركز إهناسيا، ما يؤدي إلى ضعف المياه في عدة مناطق لمدة ساعتين يوميًا على مدار 3 أيام ابتداء من غدًا السبت حتى الاثنين المقبل.

وأشارت شركة مياه الشرب في محافظة بني سويف خلال بيان صحفي، اليوم الجمعة، إلى أن المناطق المتأثرة بضعف المياه هي مدينة إهناسيا ومجلسي قروي الحمام ودنديل في مركز ناصر شمال بني سويف.

مواعيد ضعف المياه في بني سويف

ومن المقرر أن يكون ضعف المياه بداية من الساعة 8 صباح غدا السبت 7 أكتوبر حتى الساعة 10 صباح نفس اليوم، لمدة 3 أيام، للقيام إجراء أعمال التطهير الدورية اللازمة بمحطة مياه المعصرة القديمة بمركز إهناسيا

وأعربت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في بني سويف، عن اعتذارها عن فترات ضعف المياه خلال الفترة المذكورة، مناشدة المواطنين وأصحاب المخابز وكافة المنشآت الحيوية تدبير احتياجاتهم الأساسية من المياه خلال تلك الفترة.

تدبير سيارات مياه نقية

وأشارت الشركة، إلى تدبير سيارات مياه شرب نقية عند الحاجة إليها، مع التأكيد على الاتصال من أي تليفون أرضى على الخط الساخن 125 حال وجود شكوى في هذا الشأن، مؤكدة سعيها الدائم لتطهير وصيانة محطات المياه من أجل إنتاج مياه شرب نقية مطابقة للمواصفات القياسية صالحة للشرب، من خلال رفع عينات بصورة دورية ومنتظمة، للتأكد من سلامة وجودة المياه المنتجة، وكذلك الاهتمام بسلامة ومأمونية المياه.