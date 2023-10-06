صالون جمال الدين الثقافي يحتفل باليوبيل الذهبي لحرب أكتوبر.. حكايات من دفتر النصر

عقد الصالون الثقافي للدكتور أحمد جمال الدين موسى، وزير التربية والتعليم والتعليم العالي الأسبق، لقاءه رقم 61 بجامعة الجيزة الجديدة، للاحتفاء بالذكرى الـ50 لانتصارات أكتوبر المجيدة «اليوبيل الذهبي».

‏واستضاف الصالون بعض صناع وابطال النصر العظيم، منهم اللواء الوزير محسن النعماني، وزير التنمية المحلية، وكيل المخابرات العامة الأسبق، والدكتور أحمد جمال الدين موسى، وزير التعليم الأسبق، أحد ابطال الحرب، والدكتور عمرو حلمي، وزير الصحة الأسبق، ‏واللواء أسامة المندوه، وكيل أول المخابرات العامة، قنصل مصر الأسبق في إسرائيل، واللواء طيار د ‏حسن محمد حسن، أحد ابطال الحرب المجيدة.

عصام شرف يفتتح الصالون بكلمة عن روح أكتوبر

كما افتتح الصالون الدكتور عصام شرف، رئيس وزراء مصر الأسبق، بكلمة حول أهمية استعادة روح أكتوبر من مواجهة التحديات التي تواجه مصر داخليا وخارجيا.

أدار الحوار الوزير اللواء أ.ح محسن النعماني، وتحدث عن التجهيز للحرب وعن مشاركته فيها كرئيس عمليات الكتيبة 266 مشاة ميكانيكا، كما تحدث عن جهود الاستعداد للحرب بالتدريب والتأهيل وعن روح أكتوبر التي صنعت النصر بأقل الإمكانيات.

أما الوزير أحمد جمال الدين، تناول مشاركته في الحرب منذ اليوم الأول كما تحدث عن مرحلة ما قبل الحرب حيث كان الشعب يطالب بالثأر من نكسة 67، وعرض ذكرياته عن الجنود الذين استشهدوا من سريته التي عبرت في اليوم الأول للحرب ومازال يذكرهم بالاسم رغم مرور 50 عاما عليها، ومنهم جنود الاحتياط الذين حضروا نكسة 67، ويرفضون هذه المرة التراجع ولو لخطوات وراء ساتر ترابي.

شاهد عيان على جرائم العدو

بدوره، استعرض عمرو حلمي، استعرض مشاهدته خلال عمله طبيبا في بورسعيد، حيث كان شاهد عيان عن جرائم العدو البشعة.

أما اللواء دكتور طيار حسن محمد حسن، فتحدث عن اشتراكه في الضربة الجوية والتي فتحت باب النصر، وأربكت حسابات العدو، كما تحدث عن الإرادة المصرية التي تغلبت على الموانع بالغة التعقيد وأعادت ميزان القوة لصالح مصر.

وعرض اللواء أسامه المندوه، لتجربته المميزة في البقاء في وسط سيناء خلف خطوط العدو، التي استمرت أيام الحرب وظلت مستمرة بعدها لشهور ستة، وفر خلالها أهم المعلومات الاستطلاعية للقيادة.

استمرار الحرب السياسية مع إسرائيل بعد الانتصار العسكري

وأكد أن الحرب استمرت مع إسرائيل على المستوى السياسي حتى استعادة آخر حبة رمال من سيناء الغالية.

وأشاد جميع المتحدثين، ببطولات الشعب في الجبهة الداخلية والجندي المصري خلال معركة تحرير الأرض واستعادة الكرامة وهزيمة العدو المغرور.

وفي نهاية اللقاء، قام الدكتور أحمد سامح فريد، رئيس الجامعة بتكريم أبطال الحرب صناع النصر، وكذلك الدور التثقيفي المجتمعي للصالون الثقافي، مؤكدا على أهمية تذكير الأجيال ببطولات الجندي المصري في حرب أكتوبر المجيدة.

صالون جمال الدين الثقافي

الجدير بالذكر أن صالون جمال الدين الثقافي الذي انطلق قبل 6 سنوات، ويضم نخبة من الوزراء والمسئولين والمثقفين وأساتذة الجامعات والخبراء في مجال العمل العام وقد تناول في حلقاته الماضية موضوعات أدبية واجتماعية تثير اهتمام المشاركين مثل التعليم والبحث العلمي والصحة والاسكان والصحافة والإعلام والتغييرات المناخية وسلوك المصريين والثروة الرقمية وسلامة المواطنين في وسائل النقل وإعلاء دولة القانون والحفاظ على حقوق مصر في نهر النيل وكيفية تفكيك الفكر الإرهابي وعلاقة العرب بالغرب والمشكلة السكانية وعلاقتها بالتنمية وطريق الحرير والدروس المستفادة من حرب أكتوبر ومستقبل الاستثمار في السوق العقاري المصري وأيضا حلقة نقاشية حول طب رعاية المسنين ودور ثورة 1919 في بلورة الوطنية المصرية كما ناقش الصالون أيضا تأثير سياسات الرئيس الأمريكي على منطقة الشرق الأوسط وقوة مصر الناعمة ومصر 2050 وتداعيات جائحة كورونا على الاقتصاد وأيضا على الجهاز الاداري وعن مستقبل العمل والتعليم عن بعد عقب انتهاء أزمة كورونا وتداعيات الفيروس على الاقتصاد ومستقبل الجامعات الأهلية والازمة السودانية وتاثيرها على الأمن القومي المصري وكذلك الحوار الوطني الواقع والمامول

كما احتفل بمئوية الاديب نجيب محفوظ ومناقشة العديد من المؤلفات والاصدارات الثقافية.