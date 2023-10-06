استقرار أسعار الذهب اليوم الجمعة 6-10-2023 خلال منتصف التعاملات

شهدت أسعار الذهب اليوم الجمعة 6-10-2023 في منتصف التعاملات اليومية بمحلات الصاغة المصرية، استقرارا، إذ سجل جرام الذهب عيار21 مبلغ 2160 جنيه بدون مصنعية، كما استقر جرام الذهب عيار 24 الأكثر نقاءً والمستخدم في صناعة السبائك ليسجل نحو 2469 جنيه، خلال منتصف التعاملات اليومية، وذلك بحسب بيانات الشعبة العامة للذهب.

أسعار الذهب اليوم في مصر بدون مصنعية

واستقر سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم في مصر بمحلات الصاغة بدون مصنعية، حيث سجل نحو 2263 جنيه للشراء بدون مصنعية، وقد يختلف السعر من مكان لآخر.

سعر جرام الذهب عيار 21

واستقر سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعا اليوم في مصر بمحلات الصاغة، حيث سجل نحو 2160 جنيه للشراء بدون مصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 18

واستقر سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في مصر بمحلات الصاغة، حيث سجل نحو 1851 جنيه، وعيار 14 سجل نحو 1440 جنيه للشراء بدون مصنعية وقد يختلف السعر من مكان لآخر.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة 6-10-2023 استقرارا بمحلات الصاغة، حيث سجل نحو 17280 جنيه للشراء، فيما سجلت الأونصة الذهبية 1820دولار.