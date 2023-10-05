أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يسجل 2155 جنيها

شهدت أسعار الذهب اليوم في مصر خلال منتصف التعاملات اليومية بالأسواق المحلية حالة من الاستقرار، بعدما انخفضت أمس الأسعار بشكل كبير خلال التعاملات، وهو ما جعل هناك فرصة للشراء بشكل كبير.

أسعار الذهب اليوم في المحلات

وتشهد أسعار الذهب اليوم في منتصف التعاملات اليومية الخميس في المحلات، حالة من الاستقرار بالأسواق المحلية، خاصة مع إجازة السادس من أكتوبر.

سعر جرام الذهب عيار 21

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 2155 جنيها، بينما انخفض سعر الأوقية بالأسواق العالمية لتسجل مستوى 1815 دولارًا.

سعر جرام الذهب عيار 24

وجاء سعر جرام الذهب عيار 24، الأكثر نقاءً، عند مستوى 2463 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18

وسعر جرام الذهب عيار 18 سجل 1847 جنيهًا، وسعر جرام الذهب عيار 14 سجل 1437 جنيهً.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب سجل 17240 جنيهًا.

أسعار الذهب اليوم بالمصنعية

تختلف أسعار الذهب بالمصنعية من شركة إلى أخرى ومن مصنع لأخر ومن مشغولا لأخر، فالمشغولات التي تم تصنيعها في الورش أغلى من التي تم تصنيعها في المصانع، كما انها تختلف من عيار لأخر.

وواصلت أسعار الذهب العالمية خسائرها خلال تعاملات اليوم، لتسجل 1815 دولار للأوقية، وذلك عقب ارتفاعها بعدما سجلت أدنى مستوياتها في 7 أشهر تقريبًا.

ويأتي الانخفاض الكبير في أسعار الذهب عالميا بالتزامن مع استمرار قوة الدولار، حيث استوعب المتداولون تقرير التضخم الرئيسي في الولايات المتحدة، ويستعدون لعدد كبير من بيانات سوق العمل المقرر هذا الأسبوع.