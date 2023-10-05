أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس. الجرام عيار 21 بكام؟

شهدت أسعار الذهب اليوم الخميس 5-10-2023، خلال ختام التعاملات اليومية بمحلات الصاغة المصرية، استقراراً، إذ استقر سعر جرام الذهب عيار21 ليسجل 2155 جنيها دون مصنعية، كما استقر جرام الذهب عيار 24 الأكثر نقاءً والمستخدم في صناعة السبائك ليسجل نحو 2463 جنيهات خلال نهاية التعاملات اليومية، وذلك بحسب بيانات الشعبة العامة للذهب.

أسعار الذهب اليوم في مصر بدون مصنعية

استقر سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم في مصر استقراراً بمحلات الصاغة دون مصنعيه، حيث سجل نحو 2258 جنيها للشراء دون مصنعية، وقد يختلف السعر من مكان لآخر.

سعر جرام الذهب عيار 21

استقر سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعا اليوم في مصر بمحلات الصاغة، إذ سجل نحو 2155 جنيها للشراء دون مصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 18

استقر سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في مصر بمحلات الصاغة، إذ سجل نحو 1847 جنيها، وعيار 14 سجل نحو 1437 جنيها للشراء دون مصنعية وقد يختلف السعر من مكان لآخر.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم الخميس 5-10-2023، استقراراً بمحلات الصاغة، إذ سجل نحو 17240 جنيها للشراء، فيما سجلت الأونصة الذهبية 1817 دولارا.