استقرار أسعار الذهب اليوم.. هل الوقت مناسب للبيع أو الشراء لو بتفكر تستثمر؟

استقرت أسعار الذهب اليوم الخميس 5-10-2023، بعد عدة انخفاضات متتالية خلال الأيام الماضية، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم، عند 2155 جنيها، في محلات الصاغة دون مصنعية أو ضريبة دمغة أو قيمة مضافة، وفقا للشعبة العامة للذهب والمجوهرات.

أسعار الذهب اليوم الخميس 5-10-2023

وفي إطار سلسلة خدماتها المقدمة لجمهور القراء، تستعرض «الوطن» أسعار الذهب اليوم الخميس 5-10-2023، وفقا للأسعار اللحظية المعلنة من الشعبة العامة للذهب والمجوهرات، التي جاءت على النحو التالي:

سعر جرام الذهب عيار 21

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعا، 2155 جنيها دون احتساب قيمة المصنعية والدمغة وضريبة القيمة المضافة.

سعر جرام الذهب عيار 24

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 في محلات الصاغة 2463 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 18

وصل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم السبت 1847 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 14

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم 1441 جنيها للشراء.

سعر الأوقية والجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم السبت 17240 جنيها.

أما سعر الأوقية بلغ اليوم 1825 دولارا.

نصائح استثمار الأموال في الذهب

ونصح هاني نجيب رئيس شعبة الذهب، الراغبين في استثمار أموالهم في الذهب، أن يكون المبلغ المالي كبيرًا لتحقيق أرباح بحيث لا يقل عن 100 ألف جنيه، ومتابعة أسعار صعود وهبوط الذهب باستمرار، وانتظار الوقت المناسب للشراء عندما يكون سعر الذهب منخفضا، والبيع عند ارتفاع أسعاره.

ونصح عمرو المغربي، عضو شعبة الذهب بالغرفة التجارية، المواطنين بالاستثمار في الذهب، حيث يعد الملاذ الآمن على المدى البعيد، وعدم بيع الذهب إلا عند الضرورة للحفاظ على قيمة المبلغ، كما أنه يتيح مكسبا كبيرا منه، ويفضل شراء السبائك والجنيهات الذهبية عن المشغولات، كونها أقل في المصنعية.