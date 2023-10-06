أسعار الذهب اليوم الجمعة 6-10- 2023 في مصر.. «عيار 21 بكام؟»

شهدت أسعار الذهب اليوم الجمعة 6-10- 2023 في بداية التعاملات الصباحية في محلات الصاغة المصرية، استقرارًا ملحوظا، إذ استقر سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعا ليسجل 2155 جنيها بدون مصنعية في ختام التعاملات.

ونرصد لكم في السطور التالية أسعار الذهب اليوم الجمعة 6-10- 2023 في الصاغة خلال بداية التعاملات الصباحية، وذلك بحسب بيانات الشعبة العامة للذهب وفقآ لنوع العيار.

أسعار الذهب اليوم الجمعة في مصر بدون مصنعية

استقر سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في مصر بمحلات الصاغة بدون مصنعية إذ سجل نحو 2463 جنيها، وسجل عيار 22 نحو 2258 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21

ويزداد الإقبال على شراء عيار 21، والذي استقر عند 2155 جنيها للشراء، كما استقر عيار 18 اليوم عند 1847 جنيها بدون مصنعية، وسجل عيار 14 نحو 1437 جنيها، وقد يختلف السعر من مكان لاخر.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم اليوم الجمعة 6-10- 2023 استقراراً بمحلات الصاغة، حيث سجل نحو 17240 جنيه للشراء، فيما سجلت الاونصة الذهبية 1817 دولار.