سجَّلت أسعار الذهب اليوم الخميس 5-10-2023، ثباتًا في الأسعار مقارنة بأسعار الأمس بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو نحو 2153 جنيهًا للجرام في محال الصاغة، يضاف إليها المصنعية والضريبة على الأسعار وفقا لبيانات الشعبة العامة للذهب والمجوهرات.

أسعار الذهب اليوم

«الوطن» ترصد أسعار الذهب اليوم الخميس 5-10-2023 وفقًا لأسعار شعبة الذهب وهي كالتالي:

سعر جرام الذهب عيار 21

- سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الخميس 5-10-2023 وهو الأوسع انتشارًا نحو 2153 جنيها مقارنة بأسعار أمس في نهاية تعاملات الثلاثاء.

سعر جرام الذهب عيار 24

- وبلغت أسعار الذهب اليوم الخميس5-10-2023 عيار 24 داخل محلات الصاغة 2461 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 18

وسجل أسعار الذهب اليوم الخميس 5-10-2023 عيار 18 في منتصف التعاملات إلى 1845 جنيها.

أسعار الذهب في مصر

- وبالنسبة لسعر جرام الذهب عيار 14 يبلغ الآن، في محلات الصاغة 1435 جنيها.

- وعن سعر جرام الذهب عيار 12، فوصل إلى 1227 جنيها.

- تبلغ أسعار الذهب اليوم الخميس 5-10-2023 في بداية التعاملات 17 ألفا و227 جنيها.

- ويسجل سعر الأونصة 1821 جنيها.