أحد أبطال نصر أكتوبر يكشف كواليس معركة السيطرة على أهم حصن إسرائيلي

قال اللواء محمد بدر، أحد أبطال نصر أكتوبر المشاركين في معركة تبة الشجرة، إنَّه لا يزال يحتفظ بالعديد من ذكريات معارك حرب أكتوبر، وانضمامه للكتيبة 12 اللواء الرابع الفرقة 2 مشاة، في منطقة 6 بالإسماعيلية، «كنا نحتل من مدخل الجزيرة إلى جنوب البلاح، ليكون أمامنا 3 نقاط قوية لخط بارليف، وهي نقطة لسان التمساح، ونقطة نمرة 6، ونقطة الملاجىء».

بدر: لم يكن بيننا وبين العدو سوى مسافة بعرض القناة

وأضاف «بدر» خلال حواره مع الإعلامي رامي رضوان، على شاشة «قناة dmc»، أنَّه لم يكن بينهم وبين العدو سوى مسافة بعرض قناة السويس الذي يتراوح بين 120 إلى 150 مترا، قائلاً: «كنا شايفينهم وهما تحت الملاحظة والمراقبة لنا ليل ونهار.. سواء ضباط أو صف وجنود.. ونقطة تبة الشجرة كان بها مركز القيادة المسيطر على 8 نقاط قوية من خط بارليف على القناة، والمسيطر على احتياطيات الطريق الأوسط وأزمنة تقدمها، ورغم ذلك نجحنا في السيطرة على أهم حصن إسرائيلي.. تبة الشجرة».

الانتشار على خط بارليف

وتابع بطل حرب أكتوبر، أنَّ الاحتياطيات كانت بخلاف مهام النقاط القوية المنتشرة على خط بارليف، لدرجة إذا استشعر العدو نيتنا في الهجوم سيسارعون بدخولهم للاحتلال والسيطرة عبر الساتر الترابي الفاصل بين تلك النقاط القوية وبعضها، وسرعة التعامل مع من يفكر في الاختراق».