ضعف وانقطاع المياه في شمال الصعيد بسبب كسر مفاجئ في خط المرشحات

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في أسيوط والوادي الجديد، اليوم، كسر في خط المرشحات 500، ما تسبب في انقطاع المياه بشارع الشخوة وتفرعاته، وضعف المياه بمنطقة الوليدية بالكامل، من السادسة صباح اليوم حتى انتهاء الإصلاح.

سيارات لكسح والمياه

وأكد المهندس علي الشرقاوي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، أنّ ضعف المياه عن حي الوليدية، يأتي نتيجة كسر مفاجئ في خط GRp 500، وجرى الدفع بسيارات الكسح والمياه ومعدات وطاقم الإصلاح.

وتنوه الشركة المواطنين بمواعيد البدء في الأعمال التنفيذية المعمول بها، وبالتنسيق مع الجهات التنفيذية بالمحافظة، ليتمكن الأهالي بمنطقة الوليدية من توفير احتياجاتهم من المياه، خلال فترة ضعف المحطة عن الخدمة.

وأعلنت شركة المياه، أنّها ستعمل على توفير سيارات مياه نقية بسعات مختلفة، وبصفة دورية، في المناطق المتأثرة خلال الساعات المقبلة.

سيارات مياه شرب نقية لسد الاحتياجات طوال فترة الانقطاع.

وأكدت الشركة، أنّ جميع قنوات التواصل متاحة أمام المواطنين، لاستقبال الشكاوى الإلكترونية، وعلى أتم الاستعداد لتلقي أي شكوى أو أي احتياج لسيارات مياه، والتعامل معها على الفور، وأكدت الشركة أنّه سيتم إرسال سيارات مياه شرب نقية لسد الاحتياجات طوال فترة انقطاع المياه.