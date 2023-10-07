رابط الاستعلام عن القبول في المدن الجامعية بسوهاج.. اعرف رسوم الإقامة

أعلنت جامعة سوهاج، عن الانتهاء من قبول أوراق الطلاب الجدد المتقدمين للمدن الجامعية، عقب التسجيل الإلكتروني على موقع الزهراء، مع توضيح خطوات الاستعلام عن نتيجة طلب السكن بالمدينة، وشروط القبول، ومصروفات المدينة الجامعية، حيث يفضل كثير من الطلاب وأولياء الأمور الالتحاق بالمدن الجامعية لقربها من الكلية، وتوفر الأمن والأمان والرعاية للطلاب، فضلا عن انخفاض تكلفة الإقامة والتغذية بالمدينة.

رابط الاستعلام عن نتيجة الالتحاق بمدن سوهاج الجامعية

وتنشر «الوطن» رابط الاستعلام عن نتيجة التقديم لمدن سوهاج الجامعية من هنـــــــــــــــا.

وجرى اختيار الطلاب وفقا لشروط الالتحاق التي منها أن لا يكون محل سكن الطالب بمدينة سوهاج أو المراكز المجاورة.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الالتحاق بمدن سوهاج الجامعية

وأوضحت جامعة سوهاج أن الاستعلام عن نتيجة القبول للطلاب يتم بعدة خطوات هي:

- الضغط على رابط الاستعلام الإلكتروني.

- سحب استمارة الكشف الطبي من المدينة الجامعية.

- إجراء الكشف الطبي وفقا لموعد كل كلية.

- سحب طلب الإقامة الورقي.

- سداد رسوم الإقامة والتغذية.

رسوم الإقامة بالمدن الجامعية بجامعة سوهاج

وحددت جامعة سوهاج رسوم الإقامة والتغذية بالمدن الجامعية بمبلغ 150 جنيها شهريًا للإقامة فقط، ورسوم الإقامة الشهرية للطالب بالتغذية بمبلغ 350 جنيهًا شهريًا.