أعلى عائد لشهادات الادخار البنكية.. إحداها يصل لـ65%

طرحت البنوك العاملة في السوق المصرية، العديد من الأوعية الادخارية ذات العائد المرتفع والمميز، وتتنافس البنوك العاملة في السوق المصرية على تقديم أفضل الأوعية الادخارية التي تناسب عددا كبيرا من المواطنين وفق ضوابط معينة.

وترصد «الوطن»، خلال السطور التالية، كل ما يريد المواطنون معرفته عن أعلي شهادات ادخار تراكمية في البنوك المصرية، التي يقدمها البنك العربي الأفريقي بعائد 65%، وبنك التنمية الصناعية بعائد 39.14%، بالإضافة إلى قواعد قواعد وشروط شراء تلك الشهادات من البنوك.

شروط «شهادة اختيارك» من التنمية الصناعية

وأصدر بنك التنمية الصناعية، شهادة «اختيارك» ذات العائد المدفوع مقدما، كما أن مدة الشهادة 3 سنوات، والحد الأدنى لشراء الشهادة 50 ألف جنيه في المرة الأولى ومضاعفاتها تصل لـ5 آلاف جنيه دون حد أقصى، كما أن معدل العائد على الشهادة تراكمي بنسبة 39.14% ويصرف مقدما، ويمكن الاقتراض بضمان الشهادة بنسبة 50% من أصل مبلغ الشهادة.

شروط شهادة «الادخار الثلاثية» من البنك العربي الأفريقي

أعلن البنك العربي الأفريقي عبر صفحته الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، عن تقديم شهادة ادخار ذات عائد مميز تراكمي يدفع في نهاية المدة، كما أن مدة الشهادة 3 سنوات، وتكون متاحة للأفراد فقط، بعملة الجنيه المصري فقط، والحد الأدنى لشراء الشهادة 5 آلاف جنيه ومضاعفات الـ1000 جنيه بدون حد أقصى، كما يصرف العائد على الشهادة في نهاية المدة المعلنة، ومعدل العائد على الشهادة تراكمي بنسبة 65%، ويُصرف في نهاية المدة بمعدل فائدة تراكمية 18.17%، كما تتيح الشهادة إمكانية الحصول علي قرض بضمان الشهادة بنسبة 80% من أصل مبلغ الشهادة.