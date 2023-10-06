هايدي موسى تحيي حفلا في العريش بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر (بث مباشر) كتب: محمد عزالدين 11:10 م | الجمعة 06 أكتوبر 2023 هايدي موسى تعرض قناة الحياة بثا مباشرا للفنانة هايدي موسى في حفل عن ذكرى نصر أكتوبر في العريش. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: هايدي موسى تطرح «كوبليه جديد» من أغنية «صاحبتي وعشرة عمري» (فيديو) المطربة هايدي موسى تزور معسكر برنامج «كابيتانو مصر» وتشارك اللاعبين الغناء هايدي موسى: سعيدة بأداء أنشودة حتشبسوت في احتفالية طريق الكباش (فيديو) هايدي موسى: الغناء في حفل الكباش «شرف».. وحتشبسوت كانت ملهمة للجميع هايدي موسى من «أفضل 100 وجه بالعالم» لـ«إحياء أمجاد ملكات مصر» بافتتاح الكباش هايدي موسى تستعد لـ"طلقتلك نفسي" هايدي موسى: أغنيتي الجديدة تحث على الطموح.. وأعود للدراما بعمل جديد هايدي موسى العريش أكتوبر ذكرى نصر أكتوبر بقلم محمد عزالدين