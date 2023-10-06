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هايدي موسى تحيي حفلا في العريش بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر (بث مباشر)

كتب:

محمد عزالدين
11:10 م | الجمعة 06 أكتوبر 2023
هايدي موسى

هايدي موسى

تعرض قناة الحياة بثا مباشرا للفنانة هايدي موسى في حفل عن ذكرى نصر أكتوبر في العريش.

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