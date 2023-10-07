تحذير من نوات تضرب مصر حتى نهاية العام.. هل تتحول إلى عواصف؟

كشفت توقعات خبرات الأرصاد الجوية عن وجود عدد من النوات من المحتمل أن تضرب مصر خلال الأيام المقبلة، وتستمر حتى نهاية العام الجاري، وذلك بعد نوة البلح التي ضربت الإسكندرية مع بداية شهر أكتوبر الجاري واستمرت حتى أمس الجمعة.

بعض النوات محملة بالرمال والأتربة، وأخرى قد تصل إلى العاصفة بسبب ما يصاحبها من هبوب للرياح الشديدة، وغيرها يتسبب في تساقط الأمطار الغزيرة.

نوات تضرب مصر خلال الأيام المقبلة

أكد الدكتور عبد الله علام، أستاذ الجغرافيا البيئة والمناخ والمسطحات المائية، وعضو مجلس إدارة الجمعية العامة للجغرافيين والمناخ، في تصريحات لـ«للوطن»، أن هذه النوات قد تضرب مصر مع بداية منتصف نوفمبر المقبل، تبدأ بنوة المكنسة، التي تستمر لمدة 4 أيام، وتكون شديدة المطر، واتجاه الرياح بها شمالية غربية، ثم تتبعها نوة باقي المكنسة في نهايات نوفمبر، وتكون ممطرة، واتجاه الرياح بها جنوبية غربية.

هل تؤدي النوات إلى حدوث عاصفة؟

يجب توخي الحذر أثناء حدوث تلك النوات خاصة المدن الساحلية، والقريبة من مياه البحر الأبيض المتوسط، وقد يكون البعض منها محملة بالأتربة والرمال، والأخرى شديدة الأمطار، والأخرى تحمل في طياتها رياحًا شديدة، ولذا نوه «سلام» إلى ضرورة متابعة حالة الطقس بشكل جيد من قبل المواطنين لحمايتهم من أي ضرر جراء تلك التقلبات وقت حدوثها النوات.